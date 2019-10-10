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Шоу-бизнес

Эрика Герцег рассказала об отношениях с Константином Меладзе

17:07 10 октября 2019 244
Эрика Герцег из группы «ВИА-Гра»
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Участница группы «ВИА-Гра», которую назвали разлучницей и причиной развода Веры Брежневой с Константином Меладзе, рассказала правду об отношениях с продюсером. Она засыпала его комплиментами, назвав гениальным музыкантом, а также призналась, что Константин является для нее очень близким человеком.

«Для меня Константин Меладзе — третий отец после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу», — сказала Герцег.

Эрика призналась, что ее сердце на самом деле занято, но другим мужчиной. Возможно, певица скоро выйдет замуж. Она уже два года счастлива в отношениях, но имя избранника Герцег не называет.

«Я не стремлюсь показывать любимого. К тому же он — человек не творческий, занимается бизнесом. За шесть лет я не комментировала ни одной ситуации, касающейся своей личной жизни, потому что на то она и „частная жизнь“. Но сейчас мне хочется говорить об этом, потому что у меня есть предчувствие, что именно этот мужчина станет моим будущим мужем», — рассказала певица.

Напомним, в СМИ возникли слухи, что Вера Брежнева в начале августа ушла от Константина Меладзе, который якобы закрутил роман с Эрикой Герцег. Вскоре все стороны любовного треугольника поспешили развеять слухи. Вера и Константин вместе провели вечер на концерте друга, обнимались и выглядели счастливой и гармоничной парой.

Недавно «ВИА-Гра» выпустила новый клип «ЛюбоЛь». Возможно, слухи о романе Герцег и Меладзе являются неслучайными.

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