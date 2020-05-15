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Бег в помощь: 25-летняя учительница из США рассказала, как смогла сбросить 14 кг за месяц

Несмотря на наличие большого количества «чудодейственных» диет, создатели которых обещают избавить своих последователей от нескольких килограммов веса за несколько недель, не у каждого человека хватает силы воли на то, чтобы придерживаться всех рекомендаций.

В этом случае большего успеха можно добиться при продвижении к цели «небольшими шажками», о чем рассказала учительница из американского города Арлингтон (штат Техас), сбросившая 46 килограммов за 12 месяцев.

Советы девушки приводит «Лента.ру» со ссылкой на издание Runner’s World.

Сообщается, что 25-летняя Кристин Чемберлен стала полнеть, когда училась в колледже. По ее словам, сказались плохое питание, плохой сон и недостаточная физическая активность.

«Это продолжилось и после колледжа, когда осенью 2017 года я начала работать преподавателем, — рассказывает она. — Из-за дополнительного стресса я растолстела до 118 килограммов — и после этого поняла, что нужно что-то менять».

Девушка решила, что с нового года займется бегом по программе Couch-to-5K, обещающей за девять недель научить бегать на дистанцию пять километров. В первые дни она не столько бегала, сколько ходила, но ее радовали даже незначительные достижения.

После двух месяцев занятий Чемберлен решила обратить внимание на диету и стала следить за размером порций, потреблением воды, постепенно включая в рацион больше нежирного мяса, фруктов и овощей. К апрелю ей удалось похудеть на девять килограммов.

Чемберлен продолжила заниматься бегом, следуя рекомендациям мобильного приложения Nike Run Club. Каждый день девушка пробегала восемь километров. Спустя месяц ее вес уменьшился еще на 14 килограммов, а к концу года она сбросила 46 килограммов и стала весить 72 килограмма.

«Гордитесь своими маленькими победами и будьте настойчивы, — советует она. — Не вините себя, если что-то не выходит. Составьте план и работайте над тем, чтобы добиться прогресса».

Ранее «ФАКТЫ» писали о 34-летней американке Эшли Браун, которая похудела, когда записалась на виртуальные занятия с тренером. Браун выбрала график по три получасовых занятия в неделю. Также она изменила диету: стала есть больше рыбы, курицы, овощей и пить больше воды. Вскоре она заметила значительные изменения объемов тела и похудела на четыре размера джинсов.

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