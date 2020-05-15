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Новое преступление боевиков: на Донбассе мирная жительница подорвалась на российской противопехотной мине
В зоне ООС от рук российско-террористических войск страдают не только бойцы ВСУ, но и мирные жители.
Свидетельством противоправных действий боевиков стал случай с гражданкой Украины, которая подорвалась на российской мине, пытаясь перейти линию фронта, и выжила только благодаря тому, что смогла выбраться на позиции Объединенных сил под Новотроицким.
О чрезвычайном происшествии написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.
«Она хотела пройти по тропе мимо близлежащего пункта пропуска, но, переходя линию фронта, подорвалась на мине — судя по оторванной стопе, это снова российская мина ПМН-2, которую РФ в нарушение конвенции о запрете противопехотных мин массово устанавливает на Донбассе. Украинские войска мины ПМН-2 не ставят», — рассказал он.
По словам Бутусова, личность женщины и обстоятельства ее появления на украинских позициях установлены. Поскольку было непонятно, зачем она там появилась, во время фотографирования ей завязали глаза.
Украинские воины оказали помощь раненой, она доставлена в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях украинские военные наказали боевиков за их провокации против мирных жителей Золотого-4: ответным огнем был уничтожен командирский внедорожник одного из подразделений террористов, которые обстреляли дома гражданского населения.124
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Новое преступление боевиков: на Донбассе мирная жительница подорвалась на российской противопехотной мине
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