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Спорт

В известном турецком клубе массовое заражение коронавирусом (фото)

9:39 15 мая 2020
Бешикташ
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

20-кратный чемпион Турции стамбульский «Бешикташ» перед возобновлением полноценного тренировочного процесса провел тестирование футболистов на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт клуба, исследование выявило положительные результаты на наличие COVID-19 сразу у восьми игроков «черных орлов». Фамилии футболистов не называются, как и не сообщается, как протекает заболевание у каждого, но известно, что начать тренировки в ближайшее время они не смогут.

Добавим, что в составе «Бешикташа» выступают два бывших футболиста киевского «Динамо» — хорватский защитник Домагой Вида и полузащитник Джермейн Ленс из Нидерландов.

За "Бешикташ" выступают два экс-футболиста киевского "Динамо" - Домагой Вида и Джермейн Ленс

Отметим, что чемпионат Турции планируют возобновить 12 июня и завершить 26 июля. На момент его остановки «Бешикташ» занимал пятое место, отставая от лидирующих «Трабзонспора» и «Башакшехира» на девять очков. Как сообщил президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир, все оставшиеся до конца сезона матчи пройдут без зрителей. Также в августе Стамбул готовится принять финал Лиги чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что турецкий футболист Джевхер Токташ задушил своего пятилетнего сына, заразившегося коронавирусом.

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