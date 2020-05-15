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Alyosha рассказала, как готовится к рождению третьего ребенка (фото)
Популярная певица Alyosha, отметившая на днях свой 34 день рождения, готовится стать многодетной матерью. Ожидание третьего малыша совпало с карантином. Артистка проводит время с сыновьями Ромой и Марком, которые с нетерпением ждут братика или сестричку. Кстати, пол будущего малыша Alyosha и Тарас Тополя не афишируют.
Певица призналась в интервью «ФАКТАМ», что третья беременность стала для нее радостным сюрпризом. Вынашивать третьего ребенка тяжелее, чем старших двух. Но артистка говорит, что это лишь временное состояние. Их семья живет по привычному графику.
«Никакой тревожности не испытываю, опасности — тоже. Воспринимаю все происходящее совершенно обычно. С точки зрения мер предосторожности наша семья вряд ли отличается от остальных. Мы следим за гигиеной, но не настолько фанатично, как другие. Единственное, что расстраивает, что некоторые люди не всегда следят за своим здоровьем, не поддерживают иммунитет в целом, а обращаются за помощью, когда стало уже совсем плохо. Подобное поведение может критично сказаться и на их жизни, и на здоровье окружающих. Мне бы этого не хотелось», — сказала певица.
Полное интервью Alyosha «ФАКТАМ» о семейной жизни, творчестве и материнстве, читайте здесь.202
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