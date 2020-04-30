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Шоу-бизнес

«Тарас хотел двойню»: Alyosha рассказала о третьей беременности

11:04 30 апреля 2020 295
Певица Alyosha
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Alyosha, официально подтвердившая третью беременность и показавшая округлившийся животик, рассказала почему скрывала интересное положение, кого ждет и как готовится к появлению малыша. Третью беременность певице удалось скрывать целых 6 месяцев, пока знакомые не «слили» фотографии с ее концерта, где под просторными нарядами были видны округлившиеся формы Alyosha.

«Жизнь бурлит, ты никогда не знаешь, что может произойти. И рассказывать заранее, мне кажется, это неправильно», — прокомментировал пополнение в семье на канале «Украина» Тарас Тополя.

Он признался, что третьего ребенка не планировали, активно гастролировали и строили большие творческие планы. Но артистка признается, что ощущала и была уверена, что это скоро произойдет.

«И Тарас был в туре, и я была в туре, каждый день у нас были концерты. Поэтому не до этого было вообще», — поделилась Alyosha.

Узнав о беременности, она не стала сбавлять обороты в работе. Терпела токсикоз, усталость и перепады настроения, но никому не признавалась, что ждет ребенка.

«У меня как раз выпал период насыщенной работы, переездов, и мы летали снимать клип с Дарвином, эти самолеты, гостиницы, эта пища острая, которая там была, это просто был для меня ужас. Никому же не скажешь. Я ходила и ворчала на всех», — рассказала певица.

Пол ребенка супруги не раскрывают, не спешат делиться и возможными вариантами имен. Говорят, выберут что-то созвучное отчеству.

«Думала, что надо и третье имя какое-то похоже на два предыдущих. Потому что у нас Роман и Марко. Тарас очень хотел двойню. Но нет, у нас ребенок один будет, слава Богу», — призналась Alyosha.

Напомним, недавно отцом двойни стал известный музыкант, участник группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи).

Также во второй раз стала мамой дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная.

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