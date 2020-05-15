Стиль жизни

Удача в делах и новая любовь: гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака

Суббота, 16 мая, — это день, когда осуществляются заветные мечты.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака.



Овен

Звезды обещают одиноким представителям знака судьбоносную встречу. Стрессовые ситуации будут обходить стороной.

Телец

Вы сможете сделать все, что планировали, и даже больше, если не будете отвлекаться.

Близнецы

Удачный день для разговоров с коллегами и принятия важного решения.

Рак

Звезды советуют уделить свободное время творчеству, это может принести хороший доход.

Лев

Любовные романтические отношения могут оказаться под угрозой разрыва, но все делается к лучшему, одинокими вы не будете.

Дева

Хороший день, чтобы отказаться от вредных привычек, начать диету, заняться спортом.

Весы

Весы могут не оценить искренних порывов любимого человека, чем обидеть его.

Скорпион

Возможно, вам предстоит увлекательный отдых или новый творческий проект.

Стрелец

Возрастает вероятность получения травм, поэтому будьте аккуратнее при обращении с огнем и различными инструментами.

Козерог

День полезно провести в спокойной обстановке, например, перед телевизором или почитать.

Водолей

День неплохо подходит для кулинарных экспериментов, для поиска новых интерьерных идей.

Рыбы

Высока вероятность, что появится усталость от бесчисленного множества дел, требующих незамедлительных действий.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали, каким знакам зодиака нельзя доверять.

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