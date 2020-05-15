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Узнайте, к чему готовиться: гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака
Воскресенье, 17 мая, — день, когда не стоит что-то менять.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможно поступление финансовых средств из неучтенных источников.
Телец
Звезды советуют не читать и не слушать новости. Есть вероятность, что этот информационный поток доведет до нервного истощения.
Близнецы
Кто-то захочет помочь Близнецам и сам заявит об этом, не отказывайтесь от помощи.
Рак
Раков удивит чей-то внезапный визит. Возможно, речь о возвращении бывшего партнера по отношениям.
Лев
Возможны внезапные обновления контактов, обнадеживающие вести из-за рубежа.
Дева
Звезды советуют Девам прислушаться не только к комплиментам, но и к язвительной критике.
Весы
Весы могут довериться своей интуиции. Скорее всего, она поможет в делах в этот день.
Скорпион
Не самый благоприятный день для работы с важными документами, а вот для оздоровительных процедур — удачный.
Стрелец
Стрельцы переживут критический момент, после которого начнут смотреть на вещи иначе.
Козерог
В ваших руках может ломаться техника, поэтому будьте осторожнее.
Водолей
Благоприятный день для начала романтических отношений, признания в своих чувствах.
Рыбы
В это воскресенье могут появиться неплохие предпосылки одержать успех в творчестве, бизнесе или любви.
Хорошего вам дня!
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