Стиль жизни

Узнайте, к чему готовиться: гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака

Воскресенье, 17 мая, — день, когда не стоит что-то менять.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Возможно поступление финансовых средств из неучтенных источников.

Телец

Звезды советуют не читать и не слушать новости. Есть вероятность, что этот информационный поток доведет до нервного истощения.

Близнецы

Кто-то захочет помочь Близнецам и сам заявит об этом, не отказывайтесь от помощи.

Рак

Раков удивит чей-то внезапный визит. Возможно, речь о возвращении бывшего партнера по отношениям.

Лев

Возможны внезапные обновления контактов, обнадеживающие вести из-за рубежа.

Дева

Звезды советуют Девам прислушаться не только к комплиментам, но и к язвительной критике.

Весы

Весы могут довериться своей интуиции. Скорее всего, она поможет в делах в этот день.

Скорпион

Не самый благоприятный день для работы с важными документами, а вот для оздоровительных процедур — удачный.

Стрелец

Стрельцы переживут критический момент, после которого начнут смотреть на вещи иначе.

Козерог

В ваших руках может ломаться техника, поэтому будьте осторожнее.

Водолей

Благоприятный день для начала романтических отношений, признания в своих чувствах.

Рыбы

В это воскресенье могут появиться неплохие предпосылки одержать успех в творчестве, бизнесе или любви.

Хорошего вам дня!

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