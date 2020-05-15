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Лихач в Харькове устроил настоящее GTA, проехав 20 светофоров "на красный" (видео)
В сеть выложили видео погони в Харькове — несколько экипажей полиции гнались за водителем, который на большой скорости проехал порядка 20 светофоров на запрещающий красный свет. Ранее в Одессе полицейские с погоней задержали угонщиков элитных авто.
Видео в социальных сетях публикует «Харьков 1654». «Вчерашнее GTA на Бульваре. Тип проехал 20 светофоров на красный, за ним гнались несколько экипажей полиции и догнали его аж на Французском бульваре. Водитель был трезв, чисто по фану развлекался», — говорится в комментарии.
GTA — популярная компьютерная игра, в которой человек управляет персонажем в большом городе. В ней игрок может угонять машины, устраивать погони, совершать различные преступления.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Мосту метро полицейские, гнавшиеся за Range Rover на грузинских номерах, были вынуждены открыть огонь по колесам авто, водитель которого не останавливался по требованию патрульных.49
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