26.60 / 26.86 28.54 / 28.99
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Закарпатье в дом нардепа от “Слуги народа” бросили “коктейль Молотова” (фото)

11:53 15 мая 2020
дом депутата
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В пятницу, 15 мая, в селе Невицкое (Ужгородский район Закарпатской области) неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Напомним, ранее в Рени под Одессой «коктейль Молотова» бросили в дом председателя райсовета.

В закарпатском областном главке полиции сообщили, что в Невицком загорелась терраса дома.

О том, что пострадало имущество народного депутата от «Слуги народа» Михаила Лабы, пишет сайт «Перший».

Пожар хозяевам удалось погасить самостоятельно до приезда спасателей, никто не пострадал.

Напомним, под Киевом «коктейль Молотова» бросили в дом медработника, подозревая у нее коронавирус.

Фото pershij.com.ua

174

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Сивохо

Сивохо рассказал, сколько жителей ОРДЛО хотят возвращения в Украину

DZIDZIO и Оля Цибульская

DZIDZIO и Оля Цибульская снялись в горячей фотосессии

Влад Яма с женой Лилией

«Вероятно, у меня был коронавирус»: Влад Яма сделал неожиданное признание

Антонио и Лорена

В Италии медбрат убил свою девушку-врача, решив, что она заразила его коронавирусом (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер