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В Закарпатье в дом нардепа от “Слуги народа” бросили “коктейль Молотова” (фото)
В пятницу, 15 мая, в селе Невицкое (Ужгородский район Закарпатской области) неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Напомним, ранее в Рени под Одессой «коктейль Молотова» бросили в дом председателя райсовета.
В закарпатском областном главке полиции сообщили, что в Невицком загорелась терраса дома.
О том, что пострадало имущество народного депутата от «Слуги народа» Михаила Лабы, пишет сайт «Перший».
Пожар хозяевам удалось погасить самостоятельно до приезда спасателей, никто не пострадал.
Напомним, под Киевом «коктейль Молотова» бросили в дом медработника, подозревая у нее коронавирус.
Фото pershij.com.ua
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