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"Расходимся по разным комнатам": Влад Яма рассказал, как избегает скандалов с женой
Известный хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма, несмотря на послабление карантинных мер, строго придерживается правил безопасности, изолировавшись в загородном доме с женой Лилией и сыном Леоном. Они заказывают в основном продукты онлайн или изредка выезжают в магазин за продуктами.
Влад признается, что находится все время вместе для них, как и для большинства пар, стало испытанием. Спасает ситуацию наличие своего дворика и возможности прогуляться. Но конфликты в звездном семействе все же случаются.
«Несмотря на то, что мы с Лилей вместе уже тринадцать лет, но тут всплыли какие-то мелочи, которых мы друг в друге раньше не замечали. Например, я стал гораздо чаще, чем раньше икать. Несколько раз бывало, что не мог успокоиться по 30−40 минут. И, понятно, Лилю начинало это раздражать. Иногда мне не хватало свободного пространства — надо было что-то сделать на кухне, а там уже Лиля и сложно разминуться. В этот момент ловил себя на мысли, что начинаю психовать. Я не срываюсь, не кричу, но по мне сразу видно, что что-то не так. Тогда мы на несколько минут просто расходились по разным комнатам. Я знаю пары, которые могут не разговаривать друг с другом по несколько дней, но период, когда каждый хотел показать свой характер, у нас с Лилей уже давно прошел. Сейчас это случается уже крайне редко. И, когда мы отходим от раздражения, остываем, я просто прошу Лилю не показывать свой характер, потому что я и так его слишком хорошо знаю. Тоже касается и меня», — рассказал Влад Яма.
Хореограф считает, что испытание карантином только укрепило их с Лилей отношения. Они убедились, что 13 лет назад сделали правильный выбор.
О том, как Владу Яме как ему удается избегать скандалов в семье, от чего получает удовольствие и почему полагает, что уже переболел коронавирусом, читайте в эксклюзивном интервью Влада Ямы «ФАКТАМ».84
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!