26.60 / 26.86 28.54 / 28.99
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Расходимся по разным комнатам": Влад Яма рассказал, как избегает скандалов с женой

12:54 15 мая 2020
Влад Яма с женой Лилией
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма, несмотря на послабление карантинных мер, строго придерживается правил безопасности, изолировавшись в загородном доме с женой Лилией и сыном Леоном. Они заказывают в основном продукты онлайн или изредка выезжают в магазин за продуктами.

Влад признается, что находится все время вместе для них, как и для большинства пар, стало испытанием. Спасает ситуацию наличие своего дворика и возможности прогуляться. Но конфликты в звездном семействе все же случаются.

«Несмотря на то, что мы с Лилей вместе уже тринадцать лет, но тут всплыли какие-то мелочи, которых мы друг в друге раньше не замечали. Например, я стал гораздо чаще, чем раньше икать. Несколько раз бывало, что не мог успокоиться по 30−40 минут. И, понятно, Лилю начинало это раздражать. Иногда мне не хватало свободного пространства — надо было что-то сделать на кухне, а там уже Лиля и сложно разминуться. В этот момент ловил себя на мысли, что начинаю психовать. Я не срываюсь, не кричу, но по мне сразу видно, что что-то не так. Тогда мы на несколько минут просто расходились по разным комнатам. Я знаю пары, которые могут не разговаривать друг с другом по несколько дней, но период, когда каждый хотел показать свой характер, у нас с Лилей уже давно прошел. Сейчас это случается уже крайне редко. И, когда мы отходим от раздражения, остываем, я просто прошу Лилю не показывать свой характер, потому что я и так его слишком хорошо знаю. Тоже касается и меня», — рассказал Влад Яма.

Хореограф считает, что испытание карантином только укрепило их с Лилей отношения. Они убедились, что 13 лет назад сделали правильный выбор.

О том, как Владу Яме как ему удается избегать скандалов в семье, от чего получает удовольствие и почему полагает, что уже переболел коронавирусом, читайте в эксклюзивном интервью Влада Ямы «ФАКТАМ».

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

Семья Заворотнюк отказалась от ее лечения: названа причина

Владимир Зеленский

При Зеленском более 30 «кварталовцев» стали чиновниками и депутатами

Михеил Саакашвили

Меня неправильно поняли: Саакашвили пояснил свои слова о сотрудничестве с МВФ

младенец

За сутки в Киеве десять детей подцепили COVID-19, в том числе месячный ребенок

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер