«Вероятно, у меня был коронавирус»: Влад Яма сделал неожиданное признание

Шоу-бизнес

Один из лучших украинских танцоров-бальников, неизменный судья популярного проекта «Танці з зірками» Влад Яма строго соблюдает все карантинные меры. Он живет в загородном доме вместе с супругой Лилией и четырехлетним сыном Леоном, проводит тренировки онлайн, готовит барбекю, смотрит сериалы и признается, что до сих пор не разобрал вещи в шкафу. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Влад Яма рассказал, как ему удается избегать скандалов в семье, от чего получает удовольствие и почему полагает, что уже переболел коронавирусом.

— Мы строго соблюдаем карантин и находимся на самоизоляции до объявления его окончания, — рассказал по телефону Влад. — Признаюсь, все это время с женой не нарадуемся, что уже три года, как имеем возможность оставаться в своем доме за городом. По правде говоря, больше времени проводим в Киеве, но сейчас в полной мере ощутили привилегии загородной жизни.

— Все это время вы находитесь на карантине втроем?

— Да, я было заикнулся недели три назад, что неплохо было бы забрать к нам на несколько дней моих родителей, но Лиля жестко отказала и была права. Наверное, это была спонтанная мысль. Лучше, конечно, сейчас не подвергать опасности заражения ни их, ни себя.



— Известно, что долгое время находиться в замкнутом пространстве даже родным людям достаточно сложно. Случались с Лилей конфликты?



— По мелочам, конечно, бывали. Несмотря на то, что мы с Лилей вместе уже тринадцать лет, но тут всплыли какие-то мелочи, которых мы друг в друге раньше не замечали. Например, я стал гораздо чаще, чем раньше икать. Несколько раз бывало, что не мог успокоиться по 30−40 минут. И, понятно, Лилю начинало это раздражать. Иногда мне не хватало свободного пространства — надо было что-то сделать на кухне, а там уже Лиля и сложно разминуться. В этот момент ловил себя на мысли, что начинаю психовать. Я не срываюсь, не кричу, но по мне сразу видно, что что-то не так. Тогда мы на несколько минут просто расходились по разным комнатам. Я знаю пары, которые могут не разговаривать друг с другом по несколько дней, но период, когда каждый хотел показать свой характер, у нас с Лилей уже давно прошел. Сейчас это случается уже крайне редко. И, когда мы отходим от раздражения, остываем, я просто прошу Лилю не показывать свой характер, потому что я и так его слишком хорошо знаю. Тоже касается и меня.



Влад Яма с женой Лилией

— В общем, из карантина вы выходите закаленными…

— Однозначно! Это как новое испытание. Хотя по большей части, мы, скорее, убедились, что являемся одной командой и много лет назад сделали правильный выбор.

— Как Леон реагирует на постоянное присутствие папы и мамы?

— У Леона все происходит волнообразно. Обычно, он просыпается и сразу бежит ко мне. Мы играем, делаем зарядку, тренируемся вместе. Леон потихоньку начал пробовать заниматься со мной и Лилей, теперь он спокойно стоит 30 секунд в планке!

— Это круто!

— Когда сыну нужна активность — он чаще всего бежит ко мне. Мы играем на улице в футбол, баскетбол, у нас во дворе стоит батут. Мама подключается, но гораздо реже. Зато перед сном Леон абсолютно мамин — пошла вторая неделя, когда сын засыпает исключительно с ней. У них большая любовь. Леон часто обнимает маму и, указывая на наши свадебные фото, которые висят на стене, расспрашивает, как все происходило. Потом обнимает Лилю, кажется, даже немного ревнуя ко мне. Недавно шутил, что он — мамин муж, а я — сынок. Обнимает, целует Лилю, потом складывает ладошки, раскрывает и говорит: «Вот тебе колечко». За вечер два раза сделал ей предложение (смеется — Авт.).

Жена Влада Ямы с сыном Леоном

— Как организовано во время карантина ваше хозяйство?



— Первые две недели карантина мы покупали все только онлайн, потому что, признаюсь, жутко перепугались. Когда немного разобрались в ситуации, Лиля начала пару раз в неделю ездить за продуктами. Конечно, в маске и перчатках. Сначала мы ставили продукты у порога дома, все обрабатывали антисептиком. Бутылки я перемывал с мылом и потом все это заносили на кухню. Последнее время немного успокоились и ездим в супермаркет все вместе. Но мы с Леоном сидим в машине — поем и развлекаемся, а Лиля закупается. Знаете, сам факт того, что мы садимся в машину и куда-то едем, для нас уже путешествие. Я такого удовольствия, находясь за рулем, уже давно не получал.



— Кто готовит в вашей семье?

— Кухня у нас на Лиле. Если, конечно, это не касается уличного гриля — сейчас мы им пользуемся через день. Все, что приготовлено на огне, делаем мы с Леоном.

— Известно, что накануне карантина вы всей семьей путешествовали по Америке.

— Мы вернулись в Украину 20 февраля, чуть меньше, чем за месяц до начала карантина. Мы с Лилей шутили, что если бы поехали на месяц позже (у нас был такой выбор), то могли бы задержаться очень надолго.

— В США тогда было еще спокойно?



— Нет, уже стали ходить разговоры о коронавирусе. Ажиотаж был больше, чем в Украине. Помню, за неделю до отлета домой, мы решили купить медицинские маски для самолета. Посмотрели на всех больших американских сайтах, заехали в пару магазинов — масок не было. Ближайшая доставка по интернету была через три недели. Американцы уже начали серьезно паниковать.

Влад Яма с сыном Леоном

— Вас это испугало?

— Мы немного встрепенулись. Страшнее было другое — через неделю после того, как мы прилетели в Украину, я работал в Черновцах. На следующий день, как вернулся в Киев, появилась информация, что в Черновцах появился первый в стране заболевший коронавирусом.

— Не решились делать тест?

— Нет, но по ходу всей этой истории, мы вспомнили, что, находясь в Америке, я заболел. Мой организм тогда вел себя довольно странно. Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке -было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным — приходил сильными приступами. Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час. Но ни у Лили, ни у Леона или ребят, с которыми мы каждый день общались, симптомов не было.

— Думаете, это был коронавирус?

— Есть большая доля вероятности.

— Одна из самых популярных сегодня фраз — «жизнь никогда не будет прежней».

— И это правда. Первая мысль, которая рождается — о свободе перемещения. Мы привыкли достаточно регулярно выезжать за границу, получать дозу новых эмоций, купаться в теплом море, когда у нас дома холодно. Сейчас никто не понимает, как будет. Увидим ли мы море летом вообще. Что касается работы — я нахожусь в легком замешательстве. Так или иначе, тринадцать лет большая ее часть была связана с участием в телепроектах. Все остальные работы исходили из того, что я хорошо проявлял себя на телевидении. Сейчас, когда пока ничего не снимается, я задумался, как будет дальше. Да, у меня есть танцевальные школы, но на занятиях онлайн долго продержаться в нашем виде искусства невозможно. Должна быть сцена, иначе все угаснет.

— До карантина речь шла о съемках нового сезона «Танців з зірками»?

— Да, у нас был предварительный разговор о том, что он будет. Но теперь для этого должен закончиться карантин и совпасть много моментов. Обычно пары начинают тренироваться в августе, но тогда в июле уже карантин необходимо снять. Сейчас шансы того, что это все так и произойдет — 50 на 50. Но, когда-таки случится этот первый съемочный день, я, наверное, украшу свою машину флагами. Или привяжу к выхлопной трубе баночки, чтобы все видели и слышали, что я еду на работу!



Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Влад Яма раскритиковал победителей «Танців з зірками» — Ксению Мишину и Евгения Кота.

659

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter