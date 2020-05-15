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Общество и люди

Дождь и солнце: синоптик рассказала о погоде на выходных

12:57 15 мая 2020
Андреевский спуск в Киеве
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В ночь на субботу, 16 мая, дожди пройдут в западных, северных и центральных регионах Украины, а днем осадки переместятся в восточную часть страны.

«Западная часть очистится от дождей, ясно будет и на юге. На остальной территории Украины — северные и центральные области — существенные дожди не ожидаются, так, возможно, будут какие-то капли», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ночью ожидается низкой — до + 4 + 8 градусов, на юге — до + 8 + 13 градусов. Днем в субботу — в пределах + 14 + 19 градусов. Теплее будет в южных районах, где ожидается до + 17 + 22 градусов, а на востоке прохладнее — до + 11 + 14 градусов.

В Киеве ближайшей ночью — дождь, днем в субботу есть вероятность небольшого дождя. Ночная температура составит +6 + 8 градусов, днем — ​​около +16 градусов.

Более подробно о погоде в выходные дни и прогнозах народных синоптиков читайте в материале на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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