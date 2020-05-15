- 13:41 Въезд фур в Киев запретят: что об этом известно
- 13:25 Меня неправильно поняли: Саакашвили пояснил свои слова о сотрудничестве с МВФ
- 13:17 За сутки в Киеве десять детей подцепили COVID-19, в том числе месячный ребенок
- 13:00 При Зеленском более 30 «кварталовцев» стали чиновниками и депутатами
- 12:57 Дождь и солнце: синоптик рассказала о погоде на выходных
- 12:57 Семья Заворотнюк отказалась от ее лечения: названа причина
- 12:56 Крепостное право: Портников метко описал ситуацию с запретом выезда для украинских заробитчан
- 12:56 Удача в делах и новая любовь: гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака
- 12:54 "Расходимся по разным комнатам": Влад Яма рассказал, как избегает скандалов с женой
- 12:53 Летящей походкой: Влада Седан показала яркое мотивирующее фото
- 12:31 Снизится ли курс доллара до 25 гривен: прогноз экспертов
- 12:28 Из-за масштабных аварий на трассе Киев – Чоп образовалась многокилометровая пробка
Дождь и солнце: синоптик рассказала о погоде на выходных
В ночь на субботу, 16 мая, дожди пройдут в западных, северных и центральных регионах Украины, а днем осадки переместятся в восточную часть страны.
«Западная часть очистится от дождей, ясно будет и на юге. На остальной территории Украины — северные и центральные области — существенные дожди не ожидаются, так, возможно, будут какие-то капли», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха ночью ожидается низкой — до + 4 + 8 градусов, на юге — до + 8 + 13 градусов. Днем в субботу — в пределах + 14 + 19 градусов. Теплее будет в южных районах, где ожидается до + 17 + 22 градусов, а на востоке прохладнее — до + 11 + 14 градусов.
В Киеве ближайшей ночью — дождь, днем в субботу есть вероятность небольшого дождя. Ночная температура составит +6 + 8 градусов, днем — около +16 градусов.
Более подробно о погоде в выходные дни и прогнозах народных синоптиков читайте в материале на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».89
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...