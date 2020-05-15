Украина

Дожди и солнце: синоптики предупредили о сюрпризах погоды в выходные

По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие выходные будет изменчивой, периодически влажной.

В субботу, 16 мая, небольшие дожди возможны только на востоке страны, на остальной территории сухо и солнечно, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе Украины столбики термометров покажут +16 градусов, на юге — +24.

В воскресенье, 17 мая, солнечная погода ожидается только во Львовской, Ровенской и Волынской областях, на остальной территории — дождь. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на севере и в центре местами +14 градусов, на востоке — до +19, на юге -21 градус тепла, передает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, с 23−24 мая в Украине будет солнечно и по-летнему тепло.

О том, какой будет погода в Украине в третьей декаде мая, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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