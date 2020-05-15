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В Тернополе двух врачей обвиняют в смерти 4-летнего ребенка
В Тернополе двух врачей обвиняют в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к гибели ребенка. Соответствующий обвинительный акт направила в суд Тернопольская местная прокуратура. (Напомним, на днях на Львовщине молодой парень умер от аппендицита из-за халатности врачей.)
По версии следствия, четрехлетний мальчик умер из-за неправильно оказанной медицинской помощи в июне 2018 года.
— Больной ребенок был доставлен бригадой «скорой» в одну из больниц Тернополя. Несвоевременная диагностика и отсутствие адекватного лечения с начала заболевания привели к смерти маленького пациента, — сообщает областная прокуратура. Обвиняемым грозит до пяти лет ограничения свободы.
Как информируют другие источники, родители вызвали «скорую» после того, как у их сына Артема поднялась температура, которую не удавалось сбить. Мама мальчика Надежда Качур рассказывала, что медики приезжали несколько раз. Сначала осмотрели ребенка, сбили температуру и порекомендовали пить чай из липы. Когда у Артема началась рвота, заявили, что это гнойная ангина. А когда ему стало еще хуже, отвезли в больницу, где поместили в инфекционное отделение.
Утверждается, что мальчика якобы лечили от вирусного респираторного заболевания, хотя на самом деле у него был менингит.
— Чтобы остановить рвоту, медики укололи мальчику «Церукал», который нельзя применять при менингите. Артему стало хуже, его поместили в реанимацию, где через сутки он умер, — пишет mediator.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что недавно во Львове по вине врача умер 39-летний местный житель. Доктор проигнорировал запрет на операцию.
А на Волыни родители умершего новорожденного мальчика обвинили в его смерти врачей.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.