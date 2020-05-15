Голая беременная Кэти Перри снялась в новом клипе (видео)

Шоу-бизнес

35-летняя американская певица Кэти Перри, которая в марте объявила о том, что ждет ребенка от своего жениха Орландо Блума, представила свой новый клип под названием «Маргаритки» (Daisies) — на композицию из ее нового, пятого студийного альбома. В клипе беременная поп-звезда устроила романтический стриптиз на фоне природы и снялась полностью обнаженной.

Ранее Кейт призналась, что испытывает наплывы депрессии на карантине.

43-летний Блум, звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец» сделал Кэти предложение руки и сердца на День святого Валентина. Паре пришлось отложить свадьбу на неопределенный срок из-за пандемии.

Их ребенок, девочка, должен родиться летом. Для Перри это будет первенца. У Орландо есть девятилетний сын Флинн от бывшей жены-модели Миранды Керр.

Ранее «ФАКТЫ» писали, Орландо Блум признался, что до встречи с Кэти Перри полгода обходился без секса.

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