Попросили надеть маску: В Киеве мужчина угрожал гранатой охраннику в магазине (фото)

Происшествия

В Киеве мужчина угрожал подорвать гранату в магазине, охранник которого попросил посетителя надеть медицинскую маску. Ранее на Львовщине мужчина пришел в ресторан с гранатой и заявил, что взорвет ее.

Как сообщают в столичной полиции, инцидент в магазине произошел в Соломенском районе на улице Кудряшова. К счастью, никто не пострадал.

Прибывшие по вызову полицейские установили, что взрывоопасным предметом угрожал 38-летний уроженец Черкасской области. При осмотре, помимо гранаты «РГД-5», у него обнаружили две сигнальные ракеты. Теперь полицейские устанавливают, где хулиган разжился боеприпасами.

Мужчину задержали, а следственный отдел Соломенского управления полиции внес сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Винники Львовской области задержали 27-летнего львовянина, который грозился взорвать гранату — взрывоопасного предмета при нем не было.

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