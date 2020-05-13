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Происшествия

"Подрывник" был без гранаты: на Львовщине задержан мужчина, угрожавший взорвать ресторан

0:58 13 мая 2020
Задержание в городе Винники
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Львовская полиция завершила спецоперацию в ресторане в городе Винники, где неизвестный угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщили в областном отделении Нацполиции.

По информации правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал.

А задержанным оказался 27-летний львовянин.

«Оружия и боеприпасов при нем не было. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что мужчину задержали около 22:40, а вошел он в ресторан в 19:30. По данному инциденту проводится досудебное расследование.

«По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от двух до шести лет», — добавили в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году в центре Одессы мужчина угрожал взорвать мост Коцебу, который располагается в самом в центре города. Еще более «громким» стало дело с «киевским подрывником», который заявлял о намерении снести взрывчаткой Мост метро.

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