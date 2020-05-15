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Украина

Львовщина существенно ослабляет карантин: что разрешили с 15 мая

14:49 15 мая 2020
Львов
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 15 мая, во Львовской облгосадминистрации решили отменить часть карантинных ограничений, которые действовали для борьбы с пандемией коронавируса.

Об изменениях сообщил в своем Facebook председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

«Решением комиссии позволили восстановить на территории области работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Также с целью обеспечения довоза медицинских работников из резервного фонда областного бюджета выделят дополнительный финансовый ресурс на организацию регулярных специальных пассажирских перевозок для обеспечения деятельности медицинских учреждений области», — написал он.

Кроме того, Козицкий заявил, что с 15 мая разрешили деятельность открытых (летних) площадок, строительные работы, работу учреждений торгового и бытового обслуживания населения, учебно-тренировочные сборы спортсменов.

Ранее сообщалось, что в Киеве разрешили продовольственные ярмарки.

Фото: Facebook/Владимир Телюк

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