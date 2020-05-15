Происшествия

Выпали из окна: в Харькове в течение часа погибли два пенсионера

Утром в пятницу, 15 мая, в Харькове в течение короткого временного промежутка погибли два пенсионера, выпавшие из окон многоэтажных домов. Ранее во Львове погибла женщина, упавшая с 14-го этажа.

Как передает «Харків Times», тело 92-летнего мужчины около 9:00 обнаружили возле подъезда дома улице Александра Зубарева. По предварительным данным, пенсионер выпал из окна квартиры на 16 этаже.

Буквально через час в полицию сообщили о гибели еще одного пожилого мужчины — тело 68-летнего пенсионера лежало на козырьке подъезда дома по улице Дружбы Народов.

В полиции утверждают, что видимых следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в реанимации Измаильской городской больницы умерла двухлетняя девочка, которая накануне выпала из окна третьего этажа — не выдержала москитная сетка, на которую оперлась малышка.

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