- 16:00 «В надежных руках братьев»: Снежана Егорова впервые показала внучку
- 15:45 В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболел 81 человек
- 15:36 В Харькове полиция ловила авто с ребенком, "вооруженным" игрушечным автоматом
- 15:29 Кличко проводит экстренный брифинг по новой вспышке коронавируса в Киеве: онлайн-трансляция
- 15:22 Alyosha рассказала, когда ей предстоит родить третьего ребенка
- 15:12 Под Киевом мотоциклист на большой скорости "потерял" пассажирку: момент попал на видео
- 15:11 Подсолнечное масло с добавлением витаминов A, D, E готовы попробовать более 50% украинцев, – соцопрос
- 15:03 Владислав Криклий сообщил, что готов уйти в отставку, — СМИ
- 14:51 Выпали из окна: в Харькове в течение часа погибли два пенсионера
- 14:49 Львовщина существенно ослабляет карантин: что разрешили с 15 мая
- 14:45 «Вынесли все ценное»: Камалия раскрыла подробности ограбления ее квартиры
- 14:28 Гонорар Ломаченко за бой с Лопесом уменьшили в четыре раза
Выпали из окна: в Харькове в течение часа погибли два пенсионера
Утром в пятницу, 15 мая, в Харькове в течение короткого временного промежутка погибли два пенсионера, выпавшие из окон многоэтажных домов. Ранее во Львове погибла женщина, упавшая с 14-го этажа.
Как передает «Харків Times», тело 92-летнего мужчины около 9:00 обнаружили возле подъезда дома улице Александра Зубарева. По предварительным данным, пенсионер выпал из окна квартиры на 16 этаже.
Буквально через час в полицию сообщили о гибели еще одного пожилого мужчины — тело 68-летнего пенсионера лежало на козырьке подъезда дома по улице Дружбы Народов.
В полиции утверждают, что видимых следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружили.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в реанимации Измаильской городской больницы умерла двухлетняя девочка, которая накануне выпала из окна третьего этажа — не выдержала москитная сетка, на которую оперлась малышка.759
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.