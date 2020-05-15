26.60 / 26.87 28.54 / 28.98
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Владислав Криклий сообщил, что готов уйти в отставку, — СМИ

15:03 15 мая 2020
Владислав Криклий
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Неоднократно уличенный в построении коррупционных схем министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что готов уйти в отставку. Об этом он сказал в интервью «Буквам».

«Отправят, так отправят. Тут главное — успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива», — сказал Криклий.

За восемь месяцев, по сообщениям в СМИ, руководитель Министерства инфраструктуры Криклий уже много раз был обвинен в построении коррупционных схем, а недавно против него уже были заведены уголовные дела.

В частности, ГБР расследует возможное нецелевое использование средств Резервного фонда при возвращении в Украину соотечественников в начале карантина. За возвращение украинцев было заплачено дважды — из Резервного фонда и из карманов самих пассажиров авиарейсов.

Напомним, ранее экс-журналист и народный депутат Александр Дубинский сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против Криклия. По данным Дубинского, Криклию вменяется в вину создание схемы, по которой была монополизирована система выдачи разрешений на установку газобаллонного оборудования в автотранспортных средствах.

221

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Девушка упала с мотоцикла

Под Киевом мотоциклист на большой скорости "потерял" пассажирку: момент попал на видео

Тест на коронавирус

В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболел 81 человек

Открытое окно

Выпали из окна: в Харькове в течение часа погибли два пенсионера

автомат

В Харькове полиция ловила авто с ребенком, "вооруженным" игрушечным автоматом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер