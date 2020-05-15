Владислав Криклий сообщил, что готов уйти в отставку, — СМИ

Украина

Неоднократно уличенный в построении коррупционных схем министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что готов уйти в отставку. Об этом он сказал в интервью «Буквам».

«Отправят, так отправят. Тут главное — успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива», — сказал Криклий.

За восемь месяцев, по сообщениям в СМИ, руководитель Министерства инфраструктуры Криклий уже много раз был обвинен в построении коррупционных схем, а недавно против него уже были заведены уголовные дела.

В частности, ГБР расследует возможное нецелевое использование средств Резервного фонда при возвращении в Украину соотечественников в начале карантина. За возвращение украинцев было заплачено дважды — из Резервного фонда и из карманов самих пассажиров авиарейсов.

Напомним, ранее экс-журналист и народный депутат Александр Дубинский сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против Криклия. По данным Дубинского, Криклию вменяется в вину создание схемы, по которой была монополизирована система выдачи разрешений на установку газобаллонного оборудования в автотранспортных средствах.

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