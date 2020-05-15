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Происшествия

В Ивано-Франковске опрокинулась "скорая", перевозившая мать с ребенком (фото, видео)

16:09 15 мая 2020
ДТП со скорой в Ивано-Франковске
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 15 мая, в Ивано-Франковске в ДТП с переворотом попал автомобиль скорой медицинской помощи, который перевозил мать с ребенком. Ранее в сеть попало видео серьезного ДТП с участием «скорой» в Харькове.

Как сообщают в ГУ НП в Ивано-Франковской области, ЧП произошло на перекрестке улиц Коновальца — Сахарова.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran двигался в по улице Сахарова, а «скорая», по словам водителя, ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами по улице Коновальца. Обстоятельства выясняются.

«В результате аварии один медик и пациенты — мама с ребенком, находившиеся в „скорой“, госпитализированы. Водитель легковушки и два медработника не были травмированы», — сообщили в полиции.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК.

А «Мисто» публикует видео с места ДТП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице автомобиль экстренной медпомощи попал в тройное ДТП. По предварительным данным, «скорую» не пропустил водитель микроавтобуса. После столкновения медавтомобиль врезался в легковушку.

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