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В Ивано-Франковске опрокинулась "скорая", перевозившая мать с ребенком (фото, видео)
В пятницу, 15 мая, в Ивано-Франковске в ДТП с переворотом попал автомобиль скорой медицинской помощи, который перевозил мать с ребенком. Ранее в сеть попало видео серьезного ДТП с участием «скорой» в Харькове.
Как сообщают в ГУ НП в Ивано-Франковской области, ЧП произошло на перекрестке улиц Коновальца — Сахарова.
По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran двигался в по улице Сахарова, а «скорая», по словам водителя, ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами по улице Коновальца. Обстоятельства выясняются.
«В результате аварии один медик и пациенты — мама с ребенком, находившиеся в „скорой“, госпитализированы. Водитель легковушки и два медработника не были травмированы», — сообщили в полиции.
По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК.
А «Мисто» публикует видео с места ДТП.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице автомобиль экстренной медпомощи попал в тройное ДТП. По предварительным данным, «скорую» не пропустил водитель микроавтобуса. После столкновения медавтомобиль врезался в легковушку.293
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