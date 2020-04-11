Происшествия

Машина внезапно вылетела навстречу: момент страшного ДТП со «скорой» в Харькове попал на видео

В сети появилось видео момента столкновения автомобиля скорой помощи с Daewoo Lanos, которое произошло поздно вечером 10 апреля на Окружном шоссе Харькова.

В результате мощного столкновения водитель скорой, а также водитель и пассажир Daewoo погибли на месте, медиков же госпитализировали в ближайшую больницу. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Виновник ДТП пока не установлен.

По словам заместителя директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Юрий Подзолкова в комментарии Суспільне, бригада скорой (в ее состав входили четыре человека) везла пациентку из поселка Хорошево в Харьков.

Погибшему водителю «скорой» было больше 50 лет, однако за годы работы нареканий на его работу не было, а сам автомобиль своевременно проходил технический осмотр.

Напомним, в середине марта в ДТП пострадали винницкие медики. Их автомобиль Peugeot Boxer на подъезде к Виннице столкнулась с Renault Trafic, выезжавшим с второстепенной дороги на зеленый сигнал светофора. После столкновения скорая помощь врезалась в отбойник и перевернулась на крышу автомобиля Mazda, который стоял на светофоре на встречной полосе движения. В результате аварии пострадали медики из скорой помощи, ее водитель, а также 63-летний больной, которого с инсультом доставляли в винницкую больницу.

Фото Суспільне

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter