- 16:55 Нардепа обокрали прямо в здании Рады: СМИ рассказали подробности
- 16:54 Боевики обвинили ВСУ во взрыве склада боеприпасов, в результате которого пострадали 15 человек
- 16:12 В Херсонском горсуде двое арестантов пустили себе кровь, чтобы повлиять на судей
- 16:09 В Ивано-Франковске опрокинулась "скорая", перевозившая мать с ребенком
- 16:07 Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и участников псевдовыборов в ОРДЛО
- 16:00 «В надежных руках братьев»: Снежана Егорова впервые показала внучку
- 15:45 В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболел 81 человек
- 15:36 В Харькове полиция ловила авто с ребенком, "вооруженным" игрушечным автоматом
- 15:29 Кличко проводит экстренный брифинг по новой вспышке коронавируса в Киеве: онлайн-трансляция
- 15:22 Alyosha рассказала, когда ей предстоит родить третьего ребенка
- 15:12 Под Киевом мотоциклист на большой скорости "потерял" пассажирку: момент попал на видео
- 15:11 Подсолнечное масло с добавлением витаминов A, D, E готовы попробовать более 50% украинцев, – соцопрос
Боевики обвинили ВСУ во взрыве склада боеприпасов, в результате которого пострадали 15 человек
На Донбассе после взрыва боеприпасов в оккупированной Саханке боевики начали распространять фейки о причастности к этому происшествию ВСУ. Ранее оккупанты обстреляли из гранатомета частный дом в Авдеевке.
Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, 7 мая в Саханке взорвалось хранилище боеприпасов оккупантов, в результате погиб один российский наемник, и шесть боевиков получили тяжелые ранения. Осколки мин ранили также восьмерых гражданских лиц.
Хотя взрыв произошел из-за нарушений правил безопасности, российские пропагандисты распространяют фейковые сообщения, что причиной взрыва якобы стал артобстрел со стороны подразделений Объединенных сил. Этой ложью оккупанты пытаются скрыть настоящие причины взрыва и не допустить роста недовольства местных жителей.
Ранее сообщалось, что в ОРДО прогремел взрыв на шахте.77
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»