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Украина

Боевики обвинили ВСУ во взрыве склада боеприпасов, в результате которого пострадали 15 человек

16:54 15 мая 2020
Взрыв
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На Донбассе после взрыва боеприпасов в оккупированной Саханке боевики начали распространять фейки о причастности к этому происшествию ВСУ. Ранее оккупанты обстреляли из гранатомета частный дом в Авдеевке.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, 7 мая в Саханке взорвалось хранилище боеприпасов оккупантов, в результате погиб один российский наемник, и шесть боевиков получили тяжелые ранения. Осколки мин ранили также восьмерых гражданских лиц.

Хотя взрыв произошел из-за нарушений правил безопасности, российские пропагандисты распространяют фейковые сообщения, что причиной взрыва якобы стал артобстрел со стороны подразделений Объединенных сил. Этой ложью оккупанты пытаются скрыть настоящие причины взрыва и не допустить роста недовольства местных жителей.

Ранее сообщалось, что в ОРДО прогремел взрыв на шахте.

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