Украина

Ректора и проректора университета в Харькове поймали на 300-тысячной взятке

В пятницу, 15 мая, в Харькове полиция задержала ректора и одного из проректоров харьковского университета — они получали взятку от частного предпринимателя. Ранее офицера-пограничника повысили в звании за подкупность.

Как сообщает пресс-служба МВД, установлено, что от предпринимателя требовали 300 тысяч гривен за согласие на аренду помещений университета. Чиновники указали перечислить эти деньги на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

При обыске в университете правоохранители установили, что ректор лично получил квитанцию о переводе денег на счет благотворительного фонда.

Ректора и проректора задержали. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации NewsRoom, задержаны ректор и проректор Харьковского национального аграрного университета имени Докучаева.

Ранее сообщалось, что на Одесской таможне раскрыли масштабную коррупционную схему.

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