26.59 / 26.85 28.53 / 28.99
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ректора и проректора университета в Харькове поймали на 300-тысячной взятке

18:15 15 мая 2020
Задержание
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 15 мая, в Харькове полиция задержала ректора и одного из проректоров харьковского университета — они получали взятку от частного предпринимателя. Ранее офицера-пограничника повысили в звании за подкупность.

Как сообщает пресс-служба МВД, установлено, что от предпринимателя требовали 300 тысяч гривен за согласие на аренду помещений университета. Чиновники указали перечислить эти деньги на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

При обыске в университете правоохранители установили, что ректор лично получил квитанцию о переводе денег на счет благотворительного фонда.

Ректора и проректора задержали. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации NewsRoom, задержаны ректор и проректор Харьковского национального аграрного университета имени Докучаева.

Ранее сообщалось, что на Одесской таможне раскрыли масштабную коррупционную схему.

259

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Жогло

Звезда «Варьяты-шоу» женился: первое свадебное фото

Даша из Холостяка

«Из-за шока у меня не было даже слез»: неожиданное признание самой яркой «холостячки»

Одесский колледж

В нашумевшем деле о пожаре в одесском колледже появились новые подозреваемые (фото)

Задержание

Ректора и проректора университета в Харькове поймали на 300-тысячной взятке

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер