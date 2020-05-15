- 19:00 В Германии взорвали АЭС: впечатляющее видео
- 18:45 Украинский спортсмен получил «бронзу» чемпионата Европы спустя 6 лет: что произошло
- 18:33 Звезда «Варьяты-шоу» женился: первое свадебное фото
- 18:30 На Волыни не могут остановить вспышку COVID-19 в областной психбольнице: за сутки — 16 новых случаев
- 18:15 Ректора и проректора университета в Харькове поймали на 300-тысячной взятке
- 18:03 В нашумевшем деле о пожаре в одесском колледже появились новые подозреваемые
- 18:01 «Из-за шока у меня не было даже слез»: неожиданное признание самой яркой «холостячки»
- 17:56 СБУ напомнила скандальному российскому рэперу Гуфу, что ему в Украине не рады
- 17:33 Раша, гудбай: США впервые в истории начали прямые поставки нефти в Беларусь
- 17:32 Перепутали писательниц: украинское издательство оскандалилось с книгой классика украинской литературы
- 16:55 Нардепа обокрали прямо в здании Рады: СМИ рассказали подробности
- 16:54 Боевики обвинили ВСУ во взрыве склада боеприпасов, в результате которого пострадали 15 человек
В Германии взорвали АЭС: впечатляющее видео
В четверг, 14 мая, в Германии взорвали две градирни бывшей атомной электростанции высотой 154 метра. А в Украине АЭС установили печальный антирекорд.
Как сообщает Newsweek, в Германии собираются полностью отключить реакторы всех АЭС до конца 2022 года. По словам немецких чиновников, это «важный шаг» в переходе на возобновляемые источники энергии.
Взорвать АЭС понадобилось для того, чтобы передать землю под размещение конвертера, передающего «зеленую» электроэнергию с севера Германии.
«Два реликта эры ядерной энергетики исчезли. Это очевидный признак того, что уход от АЭС продвигается в Германии», — прокомментировала это событие в Twitter министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
Она отметила, что возобновляемая энергетика безопаснее и дешевле, поэтому будущее именно за ней.
Ранее сообщалось, что Чернобыль может превратиться в туристическую Мекку.28
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?