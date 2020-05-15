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Мир

В Германии взорвали АЭС: впечатляющее видео

19:00 15 мая 2020
Взрыв
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 14 мая, в Германии взорвали две градирни бывшей атомной электростанции высотой 154 метра. А в Украине АЭС установили печальный антирекорд.

Как сообщает Newsweek, в Германии собираются полностью отключить реакторы всех АЭС до конца 2022 года. По словам немецких чиновников, это «важный шаг» в переходе на возобновляемые источники энергии.

Взорвать АЭС понадобилось для того, чтобы передать землю под размещение конвертера, передающего «зеленую» электроэнергию с севера Германии.

«Два реликта эры ядерной энергетики исчезли. Это очевидный признак того, что уход от АЭС продвигается в Германии», — прокомментировала это событие в Twitter министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

Она отметила, что возобновляемая энергетика безопаснее и дешевле, поэтому будущее именно за ней.

Ранее сообщалось, что Чернобыль может превратиться в туристическую Мекку.

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