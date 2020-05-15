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С бизнесмена Алексея Федорычева сняли санкции, — ОП
Владелец морских грузовых терминалов «ТИС-Зерно» и «ТИС-Минудобрения» Алексей Федорычев исключен из списка лиц, к которым были применены специальные экономические и другие ограничительные санкции. Указ о введении в действие соответствующего решения СНБО подписал президент Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.
Алексей Федорычев постоянно проживает в Монако. Работает в Украине с 1993 года. Сфера деятельности: агробизнес, инфраструктурные проекты, торговый флот.
ТИС-Зерно — один из терминалов группы компаний ТИС. Самый крупный зерновой терминал в Украине и Причерноморье. Оперирует в акватории порта «Пивденный» (Одесская область). Основан в 1999 году. Оперирует причалом длиной 279 м и глубиной 14 м. Общая мощность единовременного хранения зерновых — 460 тыс. тонн. Многолетний национальный лидер по перевалке зерновых грузов. В 2019 году обработал свыше 6 млн тонн зерновых.
Группа терминалов «ТИС» — крупнейший стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять терминалов: «ТИС-Уголь», «ТИС-Руда», «ТИС-Зерно» и «ТИС-Минеральные удобрения» и «ТИС-Контейнерный терминал. Грузооборот группы в 2019 году превысил 33 млн тонн.
Грузооборот группы терминалов ТИС за 4 месяца нынешнего года составил 11,75 млн тонн, что на 23,2% больше показателя минувшего года. По данным компании, это максимальный грузооборот порта с января по апрель за все время работы, несмотря на работу в условиях карантина.73
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