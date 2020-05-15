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"Знай наших!": в Днепре родилась девочка-"богатырь" (фото)
В городе Днепре в родильном отделении больницы № 9 появилась на свет девочка с «богатырскими» показателями. При росте 59 сантиметров новорожденная весила 5,65 килограмма.
Врачи отмечают, что роды были естественными, обошлось без операционного вмешательства. «Удивила маму и персонал своими параметрами. Знай наших!» — говорят врачи 9-й горбольницы Днепра.
Ранее в роддоме уже помогали появиться на свет маленьким богатырям с ростом свыше 60 см и весом более пяти килограмм, но в прошлые разы это были мальчики.
Как сообщали «ФАКТЫ», в роддоме № 5 Киева появились на свет «юбилейные» двойняшки. А в Одессе врачи зафиксировали свой рекорд — рождение пятерни: двух девочек и трех мальчиков.
Фото bolnica9/Facebook476
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