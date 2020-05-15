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Общество и люди

"Знай наших!": в Днепре родилась девочка-"богатырь" (фото)

20:55 15 мая 2020
роддом
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В городе Днепре в родильном отделении больницы № 9 появилась на свет девочка с «богатырскими» показателями. При росте 59 сантиметров новорожденная весила 5,65 килограмма.

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Врачи отмечают, что роды были естественными, обошлось без операционного вмешательства. «Удивила маму и персонал своими параметрами. Знай наших!» — говорят врачи 9-й горбольницы Днепра.

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Ранее в роддоме уже помогали появиться на свет маленьким богатырям с ростом свыше 60 см и весом более пяти килограмм, но в прошлые разы это были мальчики.

Как сообщали «ФАКТЫ», в роддоме № 5 Киева появились на свет «юбилейные» двойняшки. А в Одессе врачи зафиксировали свой рекорд — рождение пятерни: двух девочек и трех мальчиков.

Фото bolnica9/Facebook

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