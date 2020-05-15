Настоящий мужчина: маленький сын Анны Седоковой позабавил сеть (видео)

Шоу-бизнес

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которая часто публикует фото в купальнике, позабавила сеть видео с маленьким сыном.

На видео маленький Гектор поет о конфетах, Анна приносит ему багет и говорит, что позволит съесть весь, если он не тронет выпечку, пока мама не вернется с кухни.

Как только Анна выходит, мальчик начинает есть. А когда она возвращается и спрашивает, смог ли он не притронуться к багету, звонко смеется.

«Настоящие мужчины берут серьезные высоты», — пошутила Седокова. А поклонники певицы умилились.

«Какой сладкий», «Милашка», «Настоящий мужчина», «Здоровый мужской аппетит! Молодец Гектор!», «Красивый маленький хитрюлик», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее Седокова показала, как сын играет с собакой.

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