26.59 / 26.85 28.53 / 28.99
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Настоящий мужчина: маленький сын Анны Седоковой позабавил сеть (видео)

23:49 15 мая 2020
Сын Седоковой
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которая часто публикует фото в купальнике, позабавила сеть видео с маленьким сыном.

На видео маленький Гектор поет о конфетах, Анна приносит ему багет и говорит, что позволит съесть весь, если он не тронет выпечку, пока мама не вернется с кухни.

Как только Анна выходит, мальчик начинает есть. А когда она возвращается и спрашивает, смог ли он не притронуться к багету, звонко смеется.

«Настоящие мужчины берут серьезные высоты», — пошутила Седокова. А поклонники певицы умилились.

«Какой сладкий», «Милашка», «Настоящий мужчина», «Здоровый мужской аппетит! Молодец Гектор!», «Красивый маленький хитрюлик», — пишут комментаторы.

Седокова

Седокова

Напомним, ранее Седокова показала, как сын играет с собакой.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Участницы проекта

Горькая обида и подозрения Холостяка: подробности самого драматического выпуска реалити (фото)

тест

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19: на кого он распространяется

баварский шпиц

Жителя Винницы приговорили к реальным пяти годам лишения свободы за убийство собаки

Сын Седоковой

Настоящий мужчина: маленький сын Анны Седоковой позабавил сеть (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер