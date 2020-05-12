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Шоу-бизнес

Седокова показала фото в купальнике и рассказала, как сбросить лишний вес

12:45 12 мая 2020
Седокова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которая недавно показала пикантное фото, снова собралась худеть.

Артистка уже не раз придумывала разные меню и схемы, а сейчас загорелась идеей интервального голодания.

Седокова призналась, что любит себя, а вот лишний вес — нет. Слова она проиллюстрировала фото в купальнике, демонстрируя аппетитные формы.

Седокова

«В последние 5 дней я начинала есть в 14 и заканчивала в 18, удивительно, как легко мне стало не завтракать. Но сейчас, думаю, смещу на два часа пораньше. Я больше сбрасываю, когда не ем по вечерам (логично). Так что теперь я буду есть с 12 до 16», — сообщила Анна, призвав всех присоединиться.

Напомним, ранее Филипп Киркоров с помощью интервального голодания сбросил 30 кг.

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