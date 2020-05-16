Мир

Стриптиз помог: женщина привлекла мужа к уборке в доме при помощи сексуального танца (видео)

Жена защитника испанской «Валенсии» Эсекиэля Гарая Тамара Горро, которая оригинально призвала с помощью стриптиза к борьбе с коронавирусом, решила применить испытанное средство и для других благих целей — в частности, для уборки дома.

Она выложила в TikTok видео, на котором соблазнительно танцует для мужа стриптиз под песню Careless Whisper Джорджа Майкла.

Сначала женщина с аппетитными изгибами фигуры делает движения «с намеком на интим» и снимает с себя платье.

Затем, оказавшись обнаженной, она манит Гарая из-за двери, и когда зачарованный аргентинец подходит к супруге, та вручает ему ведро и швабру с очевидным намеком «сначала уберись, потом все остальное».

Несмотря на то, что в финале ролика футболист выглядел разочарованным, зрители оценили юмор супругов-постановщиков и оценили прелести фигуры женщины, мамы двоих детей.

Как известно, 33-летний Гарай выступает за «Валенсию» с 2016 года. До этого защитник два сезона провел в петербургском «Зените». Гарай и Горро поженились в июне 2012 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, в одном из российских городов две девушки также оригинально применили стриптиз для протеста против самоизоляции: взобравшись с обнаженной грудью на мотоциклы позади парней, они промчались в таком виде по улицам города.

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