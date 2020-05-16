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Стриптиз помог: женщина привлекла мужа к уборке в доме при помощи сексуального танца (видео)
Жена защитника испанской «Валенсии» Эсекиэля Гарая Тамара Горро, которая оригинально призвала с помощью стриптиза к борьбе с коронавирусом, решила применить испытанное средство и для других благих целей — в частности, для уборки дома.
Она выложила в TikTok видео, на котором соблазнительно танцует для мужа стриптиз под песню Careless Whisper Джорджа Майкла.
Сначала женщина с аппетитными изгибами фигуры делает движения «с намеком на интим» и снимает с себя платье.
Затем, оказавшись обнаженной, она манит Гарая из-за двери, и когда зачарованный аргентинец подходит к супруге, та вручает ему ведро и швабру с очевидным намеком «сначала уберись, потом все остальное».
Несмотря на то, что в финале ролика футболист выглядел разочарованным, зрители оценили юмор супругов-постановщиков и оценили прелести фигуры женщины, мамы двоих детей.
Как известно, 33-летний Гарай выступает за «Валенсию» с 2016 года. До этого защитник два сезона провел в петербургском «Зените». Гарай и Горро поженились в июне 2012 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, в одном из российских городов две девушки также оригинально применили стриптиз для протеста против самоизоляции: взобравшись с обнаженной грудью на мотоциклы позади парней, они промчались в таком виде по улицам города.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!