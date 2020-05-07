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Полуголые гонки: девушки с обнаженной грудью оригинально протестовали против самоизоляции (видео)

5:07 7 мая 2020 339
Голые на мотоцикле
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В одном из российских городов девушкам, вероятно, надоело находиться на самоизоляции, поэтому они решились на то, чтобы нарушить ее правила, да еще и порадовать жителей города своими прелестями.

Для этого они взобрались с обнаженной грудью на мотоциклы позади парней, и в таком виде промчались по Чебоксарам, сообщает сайт pg21.ru.

Сообщается, что инцидент произошел 6 мая. Всего по улицам города проехало три мотоцикла без номерных знаков, на двух из них за спинами водителей сидели девушки, одетые только в шлемы и стринги.

Третий мотоциклист следовал за ними без пассажира. Происходящее попало на видео, снятое очевидцами.

По их информации, чебоксарские «леди годивы» выкрикивали лозунги о том, как им надоели запреты (карантин в РФ, как известно, не вводили), и уже хочется новых развлечений.

В свою очередь, полиция города пытается установить личности мотоциклистов и водителя автомобиля, из которого их снимали на видео.

«Госавтоинспекция усматривает ряд нарушений: превышение установленной скорости движения и езду на мотоциклах без регистрационных знаков. Кроме того, пассажиркам в нижнем белье тоже грозит административная ответственность за мелкое хулиганство», — заявила заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике Ольга Павлова.

Напомним, что в 2019 году в американском городе Сент-Луис (штат Миссури), неизвестный обстрелял шариками с краской участников Всемирного голого велопробега. Он сделал не менее девяти прицельных выстрелов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как оригинально призвала бороться против коронавируса и жена футболиста питерского «Зенита» Тамара Горро: она опубликовала в своем Instagram"голый" пост.

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