- 06:20 "Стратегическое партнерство": Турция помогла эвакуировать из Аргентины девятерых украинцев
- 05:07 Полуголые гонки: девушки с обнаженной грудью оригинально протестовали против самоизоляции
- 04:44 Коронавирус излечим: суперкомпьютер назвал четыре эффективных средства против COVID-19
- 04:19 "Выглядит как дорогое порно": реклама нижнего белья возмутила стюардесс
- 03:38 В США загадочно убит накануне важного открытия исследователь COVID-19
- 03:20 Это война России: в США указали на сложности проведения выборов на оккупированном Донбассе
- 02:24 И один в поле клиент: в Швеции открылся ресторан для соблюдающих самолизоляцию посетителей
- 01:59 Есть вопросы к мухам и клещам: ученые рассказали, какие насекомые могут переносить коронавирус
- 01:38 Несмотря на 2 тысячи заболевших: на Буковине открывают для прогулок парки и скверы
- 00:57 Таких не берут в астронавты: США будут добывать ресурсы на Луне без России
- 00:25 COVID-19 нанес удар по пиву: во Франции уничтожат 10 млн литров пенного напитка
- 06.05 23:55 Обнаружили семь фейков: МИД Беларуси лишил пропагандистов Путина аккредитации
Полуголые гонки: девушки с обнаженной грудью оригинально протестовали против самоизоляции (видео)
В одном из российских городов девушкам, вероятно, надоело находиться на самоизоляции, поэтому они решились на то, чтобы нарушить ее правила, да еще и порадовать жителей города своими прелестями.
Для этого они взобрались с обнаженной грудью на мотоциклы позади парней, и в таком виде промчались по Чебоксарам, сообщает сайт pg21.ru.
Сообщается, что инцидент произошел 6 мая. Всего по улицам города проехало три мотоцикла без номерных знаков, на двух из них за спинами водителей сидели девушки, одетые только в шлемы и стринги.
Третий мотоциклист следовал за ними без пассажира. Происходящее попало на видео, снятое очевидцами.
По их информации, чебоксарские «леди годивы» выкрикивали лозунги о том, как им надоели запреты (карантин в РФ, как известно, не вводили), и уже хочется новых развлечений.
В свою очередь, полиция города пытается установить личности мотоциклистов и водителя автомобиля, из которого их снимали на видео.
«Госавтоинспекция усматривает ряд нарушений: превышение установленной скорости движения и езду на мотоциклах без регистрационных знаков. Кроме того, пассажиркам в нижнем белье тоже грозит административная ответственность за мелкое хулиганство», — заявила заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике Ольга Павлова.
Напомним, что в 2019 году в американском городе Сент-Луис (штат Миссури), неизвестный обстрелял шариками с краской участников Всемирного голого велопробега. Он сделал не менее девяти прицельных выстрелов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как оригинально призвала бороться против коронавируса и жена футболиста питерского «Зенита» Тамара Горро: она опубликовала в своем Instagram"голый" пост.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»