Мир

Проводящая строгую редакционную политику социальная сеть Facebook может в обозримом будущем увеличить количество своих пользователей за счет жителей африканских стран, которых насчитывается более 1,3 млрд человек.

Осуществить этот амбициозный замысел поможет проект под названием «2Africa», который предусматривает прокладку огромного подводного кабель вокруг Африки, пишет CNBC со ссылкой на The Wall Street Journal.

Для реализации проекта сетевой гигант привлек к сотрудничеству такие компании, как China Mobile, MTN из Южной Африки, французский Orange и британская Vodafone, а также местных сетевых операторов. Провайдеру подводных кабельных систем Alcatel Submarine Networks, входящей в концерн Nokia, поручена задача по созданию подводного кабеля.

Facebook утверждает, что длина кабеля составит 37 тысяч километров, что «почти равно длине окружности Земли». Пока не ясно, сколько средств Facebook и его партнеры вложили в проект.

Главная цель этой инициативы, по мнению Facebook, заключается в том, чтобы расширить возможности подключения к Интернету в странах Африки. В настоящее время этот континент «наименее охвачен Интернетом» в мире, пишет компания в своем блоге в среду, чуть более четверти его населения имеет доступ к Интернету.

Подводный кабель соединит 23 страны Африки, Ближнего Востока и Европы.

По сообщению Facebook, он «обеспечит почти в три раза большую пропускную способность сети из всех подводных кабелей, обслуживающих сегодня Африку».

Facebook заявил, что проект 2Africa стал более эффективным благодаря использованию алюминиевого, а не медного волокна, так как это может помочь увеличить пропускную способность сети. В настоящее время компания разрабатывает новый маршрут, соединяющий Красное море со Средиземным морем, который, как она утверждает, станет первым в этом регионе за более чем десять лет.

«2Africa является продолжением наших постоянных усилий по расширению глобальной сетевой инфраструктуры», — заявили в Facebook.

По мнению экспертов, проект Facebook подчеркивает возросший интерес со стороны компаний Силиконовой долины к Африке как возможность для перспективных инвестиций.

Так, генеральный директор Twitter Джек Дорси в прошлом году заявил, что планирует переехать в регион, хотя недавно ему пришлось «переоценить» эти амбиции из-за вспышки коронавируса.

Google также работает над подводным кабелем под названием Equiano, который соединит Африку с Европой. Поисковый гигант имеет еще одно подразделение по имени Loon, которое производит воздушные шары на большой высоте, чтобы обеспечить 4G интернетом сельские общины. Недавно было объявлено о расширении этой схемы в Мозамбике.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Facebook планировал использовать Интернет на удаленных территориях, используя беспилотники на солнечных батареях. Компания, получившая название Aquila, закрыла проект еще в 2018 году, но, как сообщается, сотрудничает с Airbus, чтобы снова протестировать такие дроны в Австралии.

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