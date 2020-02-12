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Facebook удалил сотню аккаунтов в Украине, работающих на военную разведку России
В среду, 12 февраля, администрация Facebook сообщила об удалении учетных записей, страничек и групп, подконтрольных российским спецслужбам и ориентированных на Украину и соседние страны. Ранее администрация соцсети заявила о начале борьбы с фейками о коронавирусе.
Речь идет о 78 учетных записях Facebook, 11 страницах, 29 группах и четырех учетных записях Instagram, которые удалили из-за связи с военной разведкой России.
«Люди, стоящие за этой деятельностью, выдавали себя за местных жителей и использовали поддельные учетные записи… Они размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, в том числе, об общественных деятелях в Украине, российских военных действиях в Сирии, предполагаемые утечки информации из СБУ, связанные с этнической напряженностью в Крыму и падением малайзийского авиалайнера в Украине в 2014 году», — утверждают в администрации соцсети и добавляют: «Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами».
Также в сообщении в качестве примера приводятся скриншоты нескольких удаленных страниц.
О том, как спецслужбы страны-агрессора работают через социальные сети, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ» «Люди не подозревают, что в соцсетях читают информацию, подготовленную российским Генштабом».
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