24.37 / 24.58 26.52 / 26.89
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Facebook удалил сотню аккаунтов в Украине, работающих на военную разведку России

16:03 12 февраля 2020 135
Фейсбук
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 12 февраля, администрация Facebook сообщила об удалении учетных записей, страничек и групп, подконтрольных российским спецслужбам и ориентированных на Украину и соседние страны. Ранее администрация соцсети заявила о начале борьбы с фейками о коронавирусе.

Речь идет о 78 учетных записях Facebook, 11 страницах, 29 группах и четырех учетных записях Instagram, которые удалили из-за связи с военной разведкой России.

«Люди, стоящие за этой деятельностью, выдавали себя за местных жителей и использовали поддельные учетные записи… Они размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, в том числе, об общественных деятелях в Украине, российских военных действиях в Сирии, предполагаемые утечки информации из СБУ, связанные с этнической напряженностью в Крыму и падением малайзийского авиалайнера в Украине в 2014 году», — утверждают в администрации соцсети и добавляют: «Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами».

Также в сообщении в качестве примера приводятся скриншоты нескольких удаленных страниц.

О том, как спецслужбы страны-агрессора работают через социальные сети, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ» «Люди не подозревают, что в соцсетях читают информацию, подготовленную российским Генштабом».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Каменских

«Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских (видео)

Елена и Ариадна

"Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях с красивой любовницей отца

Галкин и Пугачева

"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер