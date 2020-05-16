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Украина

Задождит и похолодает: синоптики рассказали о погоде на выходных

7:15 16 мая 2020
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Выходные 16−17 мая в большинстве регионов Украины начнутся с солнечной и теплой погоды. В воскресенье придут кратковременные дожди и немного опустят столбики термометров. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

16 мая без существенных осадков. Небольшой дождь возможен в восточных областях. На юге ветрено, местами порывы 15−20 м/с, чрезвычайный уровень пожарной опасности. Днем в южных районах до +23 градусов. На остальной территории прохладнее — от 13 до 18 градусов тепла.

карта

17 мая в большинстве регионов пройдут дожди. Исключением могут стать лишь восточные и частично южные области. Днем +15−17 градусов, на юге до +20−22.

карта

Как рассказали «ФАКТАМ» народные синоптики, прохладная и дождливая погода сохранится до третьей декады мая. После этого потеплеет, а новая волна похолодания возможна ближе к концу месяца. Об этом в статье «Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз». А синоптик Наталья Диденко уверена, что солнечная и теплая погода Украину ждет уже 23−24 мая.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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