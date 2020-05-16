Украина

Украина уничтожила свыше трех миллионов запрещенных противопехотных мин. Это было необходимо для выполнения обязательств по Оттавской конвенции. Об этом сообщил 13 мая заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ.

«Мы поддерживаем международные усилия, направленные на полное выполнение Оттавской конвенции. Согласно своим обязательствам, предусмотренным в статье 4 Оттавской конвенции, Украина уничтожила свыше 3 миллионов противопехотных мин и продолжает амбициозный проект утилизации противопехотных мин ПФМ-1 и ПФМ-1С», — сказал он.

По словам представителя ведомства, Украина и дальше будет выполнять все подписанные соглашения, а также Конвенцию о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Известный журналист Юрий Бутусов сообщил, что эти мины необходимы Украине для отражения военной агрессии на Донбассе.

«Преступление, барыжничество, слабоумие? Украина сегодня отчиталась об уничтожении 3 миллионов противопехотных мин — тех самых, которые Россия устанавливает на Донбассе, и которые необходимы для обороны страны на случай вторжения», — написал он в Facebook.

В сети активно обсуждают пост журналиста. Мнения пользователей разделились.

«Это не слабоумие это диверсия в чистом виде!» — написал один из пользователей.

«Эту хрень цивилизованная армия использовать не должна. Нигде и никогда», — не согласился второй.

«Можно победить врага взорвав Землю. Довольно надёжный способ. Но если вернуться к этим минам, то я не представляю себе боевой сценарий, в котором мне пришло бы в голову эту хрень применять. Знаю достаточно более надёжных и менее опасных для мирняка способов», — добавил третий.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в зоне ООС гражданка Украины подорвалась на российской мине, пытаясь перейти линию фронта, и выжила только благодаря тому, что смогла выбраться на позиции Объединенных сил под Новотроицким.

Фото: Цензор.НЕТ.

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