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В Хмельницком пьяный дебошир угрожал убить семью и обстрелял полицейских (фото)
В Хмельницком пьяный мужчина угрожал убить жену и дочерей, а потом открыл огонь по полицейским, прибывшим пресечь домашнее насилие. ЧП случилось вечером 15 мая.
Полицию вызвала 16-летняя девушка. Она заявила, что ее отец выпил и стал швыряться тяжелыми предметами в домочадцев и грозить убийством. Когда специальный экипаж полиции прибыл на место, то понял, что девушка не преувеличивала — глава семейства действительно вел себя неадекватно. А увидев полицейских, мужчина схватил револьвер-резинострел и стал стрелять по правоохранителям. Один из офицеров был ранен: пуля черкнула по лицу.
Как сообщила полиция Хмельницкой области, 47-летний стрелок был обезврежен и задержан. В доме был найден богатый арсенал: два револьвера для отстрела резиновых пуль и три самодельных устройства для стрельбы. Мужчину готовятся арестовать за покушение за сотрудника полиции (ст. 348 УК Украины).
Раненого полицейского госпитализировали, врачи констатировали, что угрозы для жизни нет.
Напомним, ранее в Харькове местный житель взял женщину в заложники и ранил ножом полицейского, а под Киевом при попытке задержания мужчина открыл огонь по полицейским сразу из двух пистолетов.70
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