26.59 / 26.84 28.54 / 28.96
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Хмельницком пьяный дебошир угрожал убить семью и обстрелял полицейских (фото)

11:48 16 мая 2020
полиция
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Хмельницком пьяный мужчина угрожал убить жену и дочерей, а потом открыл огонь по полицейским, прибывшим пресечь домашнее насилие. ЧП случилось вечером 15 мая.

Полицию вызвала 16-летняя девушка. Она заявила, что ее отец выпил и стал швыряться тяжелыми предметами в домочадцев и грозить убийством. Когда специальный экипаж полиции прибыл на место, то понял, что девушка не преувеличивала — глава семейства действительно вел себя неадекватно. А увидев полицейских, мужчина схватил револьвер-резинострел и стал стрелять по правоохранителям. Один из офицеров был ранен: пуля черкнула по лицу.

Как сообщила полиция Хмельницкой области, 47-летний стрелок был обезврежен и задержан. В доме был найден богатый арсенал: два револьвера для отстрела резиновых пуль и три самодельных устройства для стрельбы. Мужчину готовятся арестовать за покушение за сотрудника полиции (ст. 348 УК Украины).

полиция

стрельба

Раненого полицейского госпитализировали, врачи констатировали, что угрозы для жизни нет.

Напомним, ранее в Харькове местный житель взял женщину в заложники и ранил ножом полицейского, а под Киевом при попытке задержания мужчина открыл огонь по полицейским сразу из двух пистолетов.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

путин зеленский

Все больше склоняюсь в тому, что между Зеленским и Путиным есть договоренность по Донбассу, — Данилюк

полиция

В Хмельницком пьяный дебошир угрожал убить семью и обстрелял полицейских (фото)

Мина

"Преступление, барыжничество, слабоумие?": в сети бурно обсуждают уничтожение Украиной миллионов мин

Александр Хацкевич

Экс-тренер «Динамо» Хацкевич вывел свою команду в элитный российский дивизион

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер