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Европа начинается с "аллергии" на взятки и выброшенного в мусорник окурка, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лозунг «Украина — это Европа» должен стать частью сознания каждого украинца. Об этом глава государства написал в Facebook.
«Сегодня мы отмечаем особый праздник — День Европы. Уверен, что „Украина — это Европа“ не должен стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания», — пишет президент.
По словам Зеленского, Европа — это прежде всего способ мышления.
«Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С „аллергии“ на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно припаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку», — написал он.
Президент призвал украинцев «делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день».
«В этом году наши европейские друзья отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз. Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: „Европа не будет построена сразу или по единому плану“. Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины. Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!» — пишет Зеленский.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Еврокомиссия выделила Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для борьбы с COVID-19.18
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