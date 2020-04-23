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В ЕС назвали главное условие получение Украиной 1,2 млрд евро
Предложение Еврокомиссии о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в виде кредитов для борьбы с COVID-19, о котором рассказали в Офисе президента, не оговорена конкретными требованиями.
Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель заявляет, в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции, передает УНИАН.
Такой ответ Борреля последовал на вопрос, предполагает ли новое предложение ЕК о предоставлении макрофинансовой помощи для противодействия коронавирусу десяти странам, в том числе Украине, условия, которые необходимо выполнить для получения средств.
«Что касается условий, которые эти страны должны выполнить для получения помощи для противодействия коронавирусу, — там нет конкретных условий», — отметил вице-президент ЕК.
При этом он подчеркнул, что основная цель новой помощи заключается исключительно в борьбе с COVID-19, и выделяемые денежные средства не могут быть направлены на другие проекты.
«Нет конкретных условий. Только одно заключается в том, что ресурсы будут предоставляться для борьбы именно с коронавирусом», — добавил Боррель.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что наша помимо указанного миллиарда евро наша страна может рассчитывать еще и на получение от Евросоюза 190 миллионов евро в рамках общего пакета помощи странам Восточного партнерства. Эти деньги предназначаются для немедленных потребностей и для уменьшения социально-экономического ущерба от пандемии коронавируса.
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