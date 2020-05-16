- 16:18 «Боруссия» Д. — «Шальке»: где смотреть онлайн матчи немецкой бундеслиги 16 мая
- 16:08 Сын Ксении Собчак поразил талантом Аллу Пугачеву
- 15:49 В Закарпатье беременная женщина серьезно пострадала в результате нападения своры собак
- 15:49 Пандемия пойдет на спад уже в мае: ученые спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в Украине
- 15:29 Обнародованы результаты вскрытия погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта: что стало известно
- 15:19 Леся Никитюк неприятно удивила поклонников изменениями во внешности
- 15:17 Украина возобновила работу первого пешеходного пункта пропуска на границе с Польшей: что важно знать
- 15:07 Умер старейший в Украине «вор в законе» по кличке Полтава
- 14:57 Европа начинается с "аллергии" на взятки и выброшенного в мусорник окурка, — Зеленский
- 14:45 Следком России нашел украинский след в провокациях с Гитлером и Гиммлером на сайтах "Бессмертного полка"
- 14:06 Пожилая жительница Полтавы пешком отправилась в Киев, потому "надо было срочно"
- 14:01 «У жены случился инсульт, требовалась срочная операция, — и тут у нее выявили коронавирус»
Леся Никитюк неприятно удивила поклонников изменениями во внешности (фото)
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно презентовала новый клип, задумалась о пластике.
Леся даже обработала свое фото в специальной программе, чтобы показать поклонникам, «как это будет» после вмешательства хирурга.
Поклонникам вариант «после» не понравился, они просят Лесю ничего не менять во внешности.
«С фотошопом похожа на транса. Так намного красивее», «Леся, только не надо себя перекраивать, пожалуйста. И так хватает перекроенных носов и прочих частей тела. Оставайтесь собой», «Вам ничего менять не нужно. Вы так прекрасны своей естественностью, в этом вся ваша изюминка», «На второй картинке — как Барби, как множество сейчас девушек, а на первой видно душу, что не может не располагать к человеку», — пишут комментаторы.
Напомним, что ранее Леся рассказала о своем молодом человеке, а еще подчеркнула, что выйдет замуж за того, кто примет ее такой, какая она есть.419
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пандемия пойдет на спад уже в мае: ученые спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в Украине
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...