Леся Никитюк неприятно удивила поклонников изменениями во внешности (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно презентовала новый клип, задумалась о пластике.

Леся даже обработала свое фото в специальной программе, чтобы показать поклонникам, «как это будет» после вмешательства хирурга.

Поклонникам вариант «после» не понравился, они просят Лесю ничего не менять во внешности.

«С фотошопом похожа на транса. Так намного красивее», «Леся, только не надо себя перекраивать, пожалуйста. И так хватает перекроенных носов и прочих частей тела. Оставайтесь собой», «Вам ничего менять не нужно. Вы так прекрасны своей естественностью, в этом вся ваша изюминка», «На второй картинке — как Барби, как множество сейчас девушек, а на первой видно душу, что не может не располагать к человеку», — пишут комментаторы.

Напомним, что ранее Леся рассказала о своем молодом человеке, а еще подчеркнула, что выйдет замуж за того, кто примет ее такой, какая она есть.

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