Леся Никитюк заговорила о тайном возлюбленном: кто он (видео)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Леся Никитюк, которую мошенники довели до слез, стала гостьей прямого эфира певицы Оли Поляковой. Подружки играли в игру «Правда или действие», пили вино и делились откровениями. Стоит отметить, что Леся в большинстве случаев отшучивалась и уходила от ответов. Но Оле удалось вытянуть от Леси некоторые подробности личной жизни и рассказать о любимом мужчине.

Никитюк призналась, что в ее жизни есть близкий человек, который помог избавиться от комплексов и ощущать себя сексуальной.



«Сейчас считаю, ранее нет. Уже год считаю, может, два», — сказала Леся.

Оля уточнила, кто этот человек. «Мой, скажем так, постоянный. Не буду говорить бывший, нынешний. Не будем уточнять. Мой близкий человек, он научил меня носить каблуки, я никогда раньше не носила каблуки, я везде головой ударялась о вывески. И плюс такая штука, что тебе каждый день кто-то скажет: „О, ты такая высокая“. Мы одинакового роста, но он говорит, что я должна носить максимальные каблуки, я надевала минимальные — 2 см. Он говорит: „Нет, ты что, я с тобой не пойду, обувай нормальные“. И мы пошли купили Louboutin, это были мои первые Louboutin, замшевые высокие сапожки», — рассказала Леся.

Она также добавила, что карантин, который она проводит с родителями в Хмельницком, покажет, насколько сильны чувства. Леся также призналась, что сможет выйти замуж только за того человека, который не будет переделывать ее, а примет такой, какая она есть, со всеми «тараканами», насыщенным графиком, съемками и образом жизни.

Ранее Леся рассказывала, что рассталась с молодым человеком, который был ее соседом.



На карантине Леся развлекает своих подписчиков: она показала фото в одеяле, а также показала оригинальный защитный костюм, в котором ходит в магазин за хлебом.

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