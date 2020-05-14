Происшествия

«Было как в боевике»: руководитель Одесской таможни заявил, что не задержан

О масштабной следственной операции правоохранителей, серии обысков в головном офисе и подразделениях Одесской таможни сообщили почти все СМИ. Некоторые журналисты утверждали, что в результате задержан руководитель таможни Михаил Грибанов и не только он. В четверг, 14 мая, главный таможенник Одесского региона дал пресс-конференцию. Первое, что он заявил: «Я не задержан, никакой взятки не было». Он не стал отрицать, что в ходе упомянутой спецоперации силовики уложили его на землю и даже заковали в наручники.

Грибанов считает вчерашние события в чем-то показательными: «красивой картинки ради: браслеты надели, а минут через десять сняли и даже не опросили…» Он заметил, что было «как в боевике» и добавил: «Я новый человек в регионе, полагаю, что кому-то мешаю…»

Кроме того, Грибанов заявил, что ни одному руководителю Одесской таможни не сообщили о подозрении и никого из них не задержали. Правда, подтвердил факт задержания начальника отделения таможенного оформления поста «Черноморск» (под Одессой), которого подозревают в получении взятки в 1300 долларов.

Подчеркнул, что таможня сотрудничает с правоохранительными органами и всегда готова предоставлять любую информацию и документацию оперативно.

Присутствовавший на пресс-конференции адвокат руководителя таможни Денис Пономаренко проинформировал журналистов о том, что в ходе вчерашних следственных действий зафиксированы и внесены в протокол обыска 30 серьезных нарушений действующего законодательства. Более того, обыск проводился без постановления следственного судьи.

Юрист также подчеркнул, что правоохранители зачем-то взламывали и срывали с петель двери в кабинетах центрального офиса, хотя кабинеты не были заперты. «Хотелось бы напомнить: повреждение государственного имущества является уголовным преступлением», — сказал Пономаренко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что СБУ подозревает руководство Одесской таможни в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров. Оперативники ведомства установили, что в схеме были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов «Одесса» и «Черноморск».

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