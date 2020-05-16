Шоу-бизнес

16-летний актер, звезда популярных сериалов, начал употреблять наркотики в 13 лет и умер от передозировки (фото)

Стала известна причина смерти юного канадского актера Логана Уильямса. Как писали «ФАКТЫ», он скончался 2 апреля в возрасте 16 лет. Уильямс известен своими ролями в популярных телесериалах — в том числе «Флэш», «Когда зовет сердце», «Сверхъестественное», «Шепот».

Подросток умер от передозировки фентанила — опиодного анальгетика. Длительное употребление фентанила чревато развитием наркомании. Его влияние на организм сходно с эффектом героина. В начале 2018 года наркологи выяснили, что главным убийцей американских наркоманов в последние десятилетие оказался фентанил и другие синтетические опиоиды. На их долю приходится более половины смертей наркоманов в США, что связано с мощным действием препарата, вызывающего передозировку при крайне малых дозах.

Мать Логана Марлиз Уильямс рассказала изданию The New York Post, что сын тайно стал употреблять наркотики в 13-летнем возрасте. Сначала это была марихуана. А затем — более опасные препараты. Марлиз точно не знает, когда он перешел на фентанил. По ее словам, она узнала обо всем случайно. Логан все отрицал, так как стыдился своей зависимости.

Подросток прошел месячный курс лечения, а потом жил в интернате. «Я сделала все, что было в человеческих силах — все, что могла сделать мать. Сделала все — разве что наручниками его к себе не приковала», — говорит женщина. По ее словам, семья старалась не афишировать то, что происходит, опасаясь навредить карьере Логана в шоу-бизнесе.

Марлиз надеется, что смерть ее сына не станет напрасной и поможет осознать свои проблемы другим наркозависимым молодым людям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что от передозировки в возрасте 21 года умер сын певицы Мелиссы Этеридж.

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