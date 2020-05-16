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Луганчанин пытался провезти в Киев 800 тысяч гривен, приклеив деньги к телу скотчем (фото)

18:12 16 мая 2020
Луганчанин пытался провезти в Киев 800 тысяч гривен, приклеив деньги к телу скотчем (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Луганщине пограничники совместно с сотрудниками подразделения «Луганск-1» Главного управления Национальной полиции остановили мужчину, который попал на контролируемую территорию в обход КПВВ, переплыв на лодке реку Северский Донец. Напомним, в апреле пограничники открыли стрельбу по нелегалам, пытавшимся пересечь границу на Закарпатье.

При его досмотре пограничники обнаружили у нарушителя значительную сумму наличными, прикрепленные к телу скотчем. С учетом денег, которые он нес в сумке, мужчина пытался перевезти в Украину 800 тысяч гривен.

Во время проведения проверочных операций пограничники выяснили, что в ноябре 2019 года мужчина пересек линию разграничения и проследовал к месту постоянного жительства в г. Луганск. А 15 мая он решил вернуться на контролируемую территорию Украины, собравшись посетить сына-киевлянина.

За нарушение порядка выезда с временно оккупированной территории правонарушителя привлекли к административной ответственности, наложив штраф в размере 1700 гривен. Обнаруженную наличность изъяли, а дело о нарушении порядка перемещения товаров на контролируемую территорию Украины направили в суд.

Напомним, ранее на Луганщине местная жительница подорвалась на российской мине, пытаясь перейти линию разграничения.

Оперативные фото ГПСУ

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