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На границе со стрельбой задержали нелегалов (фото, видео)
В Закарпатской области украинские пограничники были вынуждены открыть предупредительный огонь, чтобы остановить нелегалов, пытавшихся незаконно перейти границу и попасть в Словакию. Ранее в Закарпатье пограничники задержали мужчину, который в течение двух недель четыре раза пытался нелегально перейти границу.
Как сообщают в Госпогранслужбе, пограничники из отдела «Ужгород» возле населенного пункта Камяница задержали двенадцать мужчин, которые назвались гражданами Афганистана.
Ни у одного из задержанных не было документов. Сейчас правоохранители выясняют причастных к организации переправки нелегальных мигрантов через границу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе разоблачили преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одним из почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами. Дельцы подделывали документы, легализировали их через консульство, а затем передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран миграционного риска, в частности, Ближнего Востока.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...