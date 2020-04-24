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Происшествия

На границе со стрельбой задержали нелегалов (фото, видео)

10:04 24 апреля 2020 222
Нелегалы
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Закарпатской области украинские пограничники были вынуждены открыть предупредительный огонь, чтобы остановить нелегалов, пытавшихся незаконно перейти границу и попасть в Словакию. Ранее в Закарпатье пограничники задержали мужчину, который в течение двух недель четыре раза пытался нелегально перейти границу.

Как сообщают в Госпогранслужбе, пограничники из отдела «Ужгород» возле населенного пункта Камяница задержали двенадцать мужчин, которые назвались гражданами Афганистана.

Ни у одного из задержанных не было документов. Сейчас правоохранители выясняют причастных к организации переправки нелегальных мигрантов через границу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе разоблачили преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одним из почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами. Дельцы подделывали документы, легализировали их через консульство, а затем передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран миграционного риска, в частности, Ближнего Востока.

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