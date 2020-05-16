Мир

Еще одна страна мира объявила о победе над коронавирусом

Власти Камбоджи заявили о выздоровлении всех больных коронавирусом. Соответствующее заявление сделали в Министерстве здравоохранения страны в субботу, 16 мая. Напомним, 14 мая Словения также заявила, что справилась с эпидемией COVID-19.

«Из 122 пациентов, которые заболели с начала пандемии на коронавирусную инфекцию и лечились в больницах Камбодже, выздоровели 122», — говорится в официальном сообщении.

Власти страны утверждают, что летальных исходов заболевания в стране обнаружено не было.

Также заявлено, что среди 122 заболевших в Камбодже только 54 человека были гражданами страны, а остальные — иностранцами (в т.ч. туристами).

Отметим, что первыми, сделавшими официальное заявление о победе над коронавирусом, стали власти Гренландии.

Как сообщали «ФАКТЫ» представитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге спрогнозировал вторую волну COVID-19 в странах континента, которая может совпасть со вспышками других инфекционных заболеваний — гриппа или кори. Эксперт привел в пример Японию и Южную Корею, где власти не отвергают риска второй волны и тщательно к ней готовятся.

439

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter