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Еще одна страна мира объявила о победе над коронавирусом
Власти Камбоджи заявили о выздоровлении всех больных коронавирусом. Соответствующее заявление сделали в Министерстве здравоохранения страны в субботу, 16 мая. Напомним, 14 мая Словения также заявила, что справилась с эпидемией COVID-19.
«Из 122 пациентов, которые заболели с начала пандемии на коронавирусную инфекцию и лечились в больницах Камбодже, выздоровели 122», — говорится в официальном сообщении.
Власти страны утверждают, что летальных исходов заболевания в стране обнаружено не было.
Также заявлено, что среди 122 заболевших в Камбодже только 54 человека были гражданами страны, а остальные — иностранцами (в т.ч. туристами).
Отметим, что первыми, сделавшими официальное заявление о победе над коронавирусом, стали власти Гренландии.
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