26.60 / 26.83 28.55 / 28.95
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украину накроют дожди и грозы: синоптики предупредили о непогоде

7:17 17 мая 2020
Гроза в Киеве
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 17 мая, погода оправдала ожидания синоптиков и уже с утра порадовала киевлян солнечной погодой. Тем не менее Украинский Гидрометцентр прогнозирует, что до конца дня погода изменится — возможны дожди и грозы, причем практически по всей территории Украины.

Исключение составят разве что аннексированный Крым, Запорожская, Луганская и Донецкая области, где по-прежнему будет сухо.

Температура воздуха воскресным днем на севере местами составит всего лишь +14 градусов, тем временем на юге (в частности, в Херсонской и Николаевской областях) по-прежнему сохранятся «летние» градусы — до +20.

Прогноз на 17 мая

В понедельник, 18 мая, атмосферный фронт сместится на северо-восток Украины. Это будет сопровождаться усилением ветра и незначительным снижением температуры воздуха. Так, в Луцке и Житомире ожидается +15-+17 градусов, а в центре Украины и в Киеве — +16−18 градусов.

Дожди, но уже без грозы, ожидаются в Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Тем временем в Одессе, Херсоне и Николаеве столбики термометров поднимутся до отметки в +22 градуса.

Прогноз на 18 мая

О погоде в Украине летом читайте в статье «Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом».

Фото Twitter

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гроза в Киеве

Украину накроют дожди и грозы: синоптики предупредили о непогоде

Страшнее коронавируса: в Европе обнаружили смертельный «побочный эффект» COVID-19

Страшнее коронавируса: в Европе обнаружили смертельный "побочный эффект" COVID-19

в Киеве прооперировали аневризму больной COVID-19

«У жены случился инсульт, требовалась срочная операция, — и тут у нее выявили коронавирус»

Камбоджа

Еще одна страна мира объявила о победе над коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер