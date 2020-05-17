Украину накроют дожди и грозы: синоптики предупредили о непогоде

Украина

В воскресенье, 17 мая, погода оправдала ожидания синоптиков и уже с утра порадовала киевлян солнечной погодой. Тем не менее Украинский Гидрометцентр прогнозирует, что до конца дня погода изменится — возможны дожди и грозы, причем практически по всей территории Украины.

Исключение составят разве что аннексированный Крым, Запорожская, Луганская и Донецкая области, где по-прежнему будет сухо.

Температура воздуха воскресным днем на севере местами составит всего лишь +14 градусов, тем временем на юге (в частности, в Херсонской и Николаевской областях) по-прежнему сохранятся «летние» градусы — до +20.

Прогноз на 17 мая

В понедельник, 18 мая, атмосферный фронт сместится на северо-восток Украины. Это будет сопровождаться усилением ветра и незначительным снижением температуры воздуха. Так, в Луцке и Житомире ожидается +15-+17 градусов, а в центре Украины и в Киеве — +16−18 градусов.

Дожди, но уже без грозы, ожидаются в Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Тем временем в Одессе, Херсоне и Николаеве столбики термометров поднимутся до отметки в +22 градуса.

Прогноз на 18 мая

О погоде в Украине летом читайте в статье «Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом».

Фото Twitter

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