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Украину накроют дожди и грозы: синоптики предупредили о непогоде
В воскресенье, 17 мая, погода оправдала ожидания синоптиков и уже с утра порадовала киевлян солнечной погодой. Тем не менее Украинский Гидрометцентр прогнозирует, что до конца дня погода изменится — возможны дожди и грозы, причем практически по всей территории Украины.
Исключение составят разве что аннексированный Крым, Запорожская, Луганская и Донецкая области, где по-прежнему будет сухо.
Температура воздуха воскресным днем на севере местами составит всего лишь +14 градусов, тем временем на юге (в частности, в Херсонской и Николаевской областях) по-прежнему сохранятся «летние» градусы — до +20.
В понедельник, 18 мая, атмосферный фронт сместится на северо-восток Украины. Это будет сопровождаться усилением ветра и незначительным снижением температуры воздуха. Так, в Луцке и Житомире ожидается +15-+17 градусов, а в центре Украины и в Киеве — +16−18 градусов.
Дожди, но уже без грозы, ожидаются в Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Тем временем в Одессе, Херсоне и Николаеве столбики термометров поднимутся до отметки в +22 градуса.
О погоде в Украине летом читайте в статье «Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом».
Фото Twitter36
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!