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Происшествия

Лежал обнаженный в заброшенном доме: в Днепре убили 12-летнего мальчика

12:29 17 мая 2020
Лежал обнаженный в заброшенном доме: в Днепре убили 12-летнего мальчика
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Днепре нашли мертвым 12-летнего мальчика, с заявлением о пропаже которого в полицию обратилась бабушка. Напомним, ранее под Днепром мужчина надругался над 12-летними девочками.

В ходе расследования полицейские установили, что еще днем ребенка видели на остановке «Ксеньевка» с неизвестным мужчиной. Позднее эти свидетельства подтвердились записью с камер видеонаблюдения.

В районе 19:00 16 мая мальчик позвонил бабушке по мобильному телефону и сказал, что идет домой через территорию больницы на улице Бехтерева. После этого связь с ним пропала.

Во время отработки территории больницы полицейские выяснили, что ребенка видели с 65-летним бездомным, однако тот утверждал, что ничего не знает.

Тем не менее инспекторы обратили внимание на кучу одежды, которая лежала на кровати в заброшенном доме на территории больницы. В ней обнаружилось обнаженное тело мальчика, который уже не подавал признаков жизни.

Подозреваемого задержали, при этом он оказал сопротивление. В полиции показали оперативное фото.

Задержание подозреваемого

Напомним, ранее всю Украину шокировало убийство 13-летней девочки под Харьковом, в котором подозревают ее мать. «ФАКТАМ» удалось узнать неожиданные подробности этой жуткой истории.

Фото Патрульной полиции Днепра

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