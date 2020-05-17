Политика

Олег Ляшко стал отцом во второй раз

У бывшего народного депутата Украины Олега Ляшко родился сын. Об этом он сообщил в Facebook.

«Родился сын. Благодарю Бога и жену за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома», — написал политик.

Экс-нардеп возглавляет Радикальную партию Украины, которая во время парламентских выборов 2019 года получила поддержку 4,01% избирателей и не прошла в парламент нынешнего созыва. У политика уже есть дочь Владислава 2002 года рождения.

Как писали «ФАКТЫ», в марте Ляшко неожиданно намекнул на то, что скоро снова станет отцом. Он опубликовал фото, в кадре которого он демонстрирует комбинезончик для новорожденного.

А неделю назад лидер Радикальной партии поздравил украинок с Днем матери, опубликовав в соцсети фото своей беременной супруги Роситы в компании с двумя домашними любимцами. В соцсетях тогда разгорелись дискуссии. Пользователи пытались по фото беременной женщины предсказать, кто родится у политика: сын или дочь.

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