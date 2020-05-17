Доллар будет дешеветь: появился прогноз курса на предстоящую неделю

Деньги

В течение ближайшей недели (18 мая-24 мая) ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Об этом заявил известный финансовый эксперт Вадим Иосуб.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,7 грн», — сказал он, сообщает РБК-Украина.

Аналитик отметил, что устойчивое снижение курса доллара длится с 27 марта, когда он достиг своего локального максимума вблизи 28,2 грн. По словам Иосуба, причиной стало снижение ажиотажного спроса на валюту населения, а также снижение спроса со стороны импортеров.

В последние дни снижение доллара вновь ускорилось, курс достиг минимума с 16 марта.

«В среднесрочной перспективе укрепление гривны продолжится», — добавил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5−0,8%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,82 до 26,68 грн (-0,5%).

Национальный банк Украины в течение недели 12−15 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 161,5 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.

Как писали «ФАКТЫ», в НБУ не ожидают ажиотажного спроса на наличную валюту после завершения карантина.

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